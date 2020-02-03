Eskişehir Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Eskişehir Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Eskişehir Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda personel alımı yapan Eskişehir Şehir Hastanesi 1081 yataklı olarak hizmet verecek. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden birisi olan ve 1081 yataklı ve 333.303 m2’ inşaat alanı bulunan Eskişehir Şehir Hastanesinin personel ihtiyacını Euroclean firması tarafından sağlanmaktadır. Eskişehir Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır.

Eskişehir Şehir Hastanesinin temizlik, güvenlik, yemek, çamaşırhane, ilaçlama, hasta yönlendirme ve refakat, yardım masası, otopark personel hizmetlerinin tamamını Euroclean Eskişehir’de firması 1000 kişiye yakın personel sayısı ile hizmet vermeyi planlıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Şehir Hastanesinde ilgili işlerde çalışmak isteyenler, İşkur ilanlarına başvurabilir ya da Euroclean internet sitesinden aşağıda verdiğimiz linkten başvuru yapabilirler.

http://www.euroclean.com.tr/ik başvuru için bu linki kullanmanız gerekmektedir.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve Eskişehir bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir. Eskişehir Şehir Hastanesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde;

Personel Alınacak Pozisyonlar;

Temizlik,

Güvenlik,

Yemek,

Çamaşırhane,

İlaçlama,

Hasta yönlendirme ve refakat,

Yardım masası,

Otopark

Eskişehir Şehir Hastanesinin temizlik, güvenlik, yemek, çamaşırhane, ilaçlama, hasta yönlendirme ve refakat, yardım masası, otopark personel hizmetlerinin tamamını Euroclean Eskişehir’de firması 1000 kişiye yakın personel sayısı ile hizmet vermeyi planlamaktadır.

Hastane Özellikleri

Yatak Kapasitesi: 1.081



Poliklinik Sayısı: 254



Tek Kişilik Oda: 437



Çift Kişilik Oda: 191



Ameliyathane Sayısı: 35



Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 152



Diyaliz Yatak Sayısı: 24



Kemoterapi Ünitesi Yatak Sayısı: 13

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