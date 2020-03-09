Düzce Üniversitesi 28 Sürekli İşçi Personel Alımı, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İnşaat bakım onarım işçisi alımı, Güvenlik görevlisi alımı, Temizlik Görevlisi alımı olmak üzere İşkur üzerinden toplamda 28 personel alımı yapacaktır. Düzce Üniversitesi iş başvurusu, başvuru formu ve detayları haberimizde...

Düzce Üniversitesi 28 Sürekli İşçi Personel Alımı

Düzce Üniversitesi 28 Sürekli İşçi Personel Alımı, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İnşaat bakım onarım işçisi alımı, Güvenlik görevlisi alımı, Temizlik Görevlisi alımı olmak üzere İşkur üzerinden toplamda 28 personel alımı yapacaktır. Düzce Üniversitesi iş başvurusu, başvuru formu ve detayları haberimizde...

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden 09/03/2020 – 13/03/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır.

I.BAŞVURU ŞARTLARI41

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

6. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

9. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Terhis, Muaf, Tecilli)

II.AÇIKLAMALAR

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar, başvuru yapacakları ilan kodunu başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra ilan kodu değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

4. Başvuruların tamamı İşkur’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İşkur tarafından Üniversitemize

gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday ve aynı şekilde yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda Üniversitemizde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

İş Tanımları;

 Temizlik Görevlisi: Her türlü iç ve dış mekan temizlik işleri, bahçe düzenlemesi ve bahçe işleri, taşıma işleri vb. ve idare tarafından verilecek diğer görevleri yapacaktır. İdarenin görevlendireceği tüm yerleşkelerde ve birimlerde vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari ücretten ücretlendirilecektir.

 Güvenlik Görevlisi: İdarenin güvenlik personeli ile ilgili vereceği tüm görevleri vardiyalı olarak yapacaktır. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve birimlerde vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari ücretten ücretlendirilecektir.

 Bakım Onarım Görevlisi: Asli görevleri ve idarenin vereceği diğer görevleri yapacaktır. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve birimlerde vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari ücretin %10 fazlası üzerinden ücretlendirilecektir.

II. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.duzce.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

2. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.

3. Kura işleminin 18/03/2020 tarihinde saat 14.00 de Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.duzce.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

4. Kura sonucu sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek listesinde yer alan adayların başvurmuş oldukları kadrolar için ilanda belirtilen belgeleri 24.03.2020 Çarşamba gününe kadar Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Başvuru evraklarında yer alan belgelerin sahte veya geçersiz olması durumunda adaylar mülakata girme haklarını kaybedeceklerdir.

 Ayrıntılı bilgi için; www.duzce.edu.tr internet adresinden ve 0 380 542 11 20 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

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