CP Piliç Personel Alımı ve İş İlanları 2022

CP Piliç Personel Alımı 2022, CP Piliç İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, CP Piliç İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, CP Piliç bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve CP Piliç personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

CP Piliç’te çalışmak isteyen adaylara müjde. CP Piliç bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve CP Piliç personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

CP Piliç, piliç ve tavuk ürünleri üretiminin her aşamasında hizmet vermektedir. Yem üretiminden civciv üretimine, yumurta üretiminden kesim için tavuk yetiştirmeye kadar çok çeşitli hizmetleri dünyanın birçok ülkesinde vermektedir. Çoğunluğu veteriner ve ziraat mühendislerinden oluşan kadrosuyla sadece piliç değil, büyükbaş hayvanlar için de yem üretimi yapmaktadır.

Şirket 33 yıldır Türkiye’de hizmet vermektedir. Her yıl yatırım ve istihdamını geliştirmektedir. CP Grubunun 2020 cirosu 70 milyar doların üzerindedir. Dünya çapında 360 binden fazla çalışanı olduğu bilinmektedir.

CP Piliç İş İlanları

CP Piliç firmasını yakından incelediğimizde, önceliklerinin çalışanlarının sağlıklı, mutlu ve güvenli bir iş ortamında çalışması olduğunu görüyoruz. Dünya çapında bu kadar başarılı olmalarını, iş ortamında olan ekip çalışması sayesinde olduğu belirtiliyor. CP insan kaynakları, iş ilanlarına başvuran adaylara her açıdan gelişebilecekleri, motive edici, başarıya yönlendirici samimi bir iş ortamına davet edildiklerini hatırlatıyor.

Satış Şefi

Muhasebe Uzmanı

Elektrik Bakım Formeni

Veritabanı Mühendisi

Teknik Satış Şefi

Teknik Destek Mühendisi

Ham Madde Müdürü

Satış Şefi

Üretimi Müdürü – Genel Başvuru: Üretim hedeflerinin şirket politikalarına uygun olarak belirlenen kalitede, istenilen zamanda ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi, üretim raporlarının belirli periyotlarla üst yönetime sunulması ve alınması gereken aksiyonların tespit edilerek uygulanmasından sorumludur.

Üretim hedeflerinin şirket politikalarına uygun olarak belirlenen kalitede, istenilen zamanda ve en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi, üretim raporlarının belirli periyotlarla üst yönetime sunulması ve alınması gereken aksiyonların tespit edilerek uygulanmasından sorumludur. Üretim Şefi – Genel Başvuru: Fabrika müdürünün verdiği ana üretim planlamasına göre günlük planı oluşturup uygulanması ve takibinin yapılması, günlük üretim ve sevkiyat raporlarının düzenlenmesinden sorumludur.

Fabrika müdürünün verdiği ana üretim planlamasına göre günlük planı oluşturup uygulanması ve takibinin yapılması, günlük üretim ve sevkiyat raporlarının düzenlenmesinden sorumludur. Sistem Uzmanı – İstanbul: Şirketin sanal sunucu platformu ve diğer hizmetlerinin yönetiminden ve periyodik yedekleme işlemlerinin takibinden sorumludur.

Şirketin sanal sunucu platformu ve diğer hizmetlerinin yönetiminden ve periyodik yedekleme işlemlerinin takibinden sorumludur. İnsan Kaynakları Uzmanı – Manisa: Bölgedeki İK süreçlerine danışmanlık ve destek sağlanmasından, performans yönetimi, kariyer yönetimi süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Bölgedeki İK süreçlerine danışmanlık ve destek sağlanmasından, performans yönetimi, kariyer yönetimi süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. Yem Satış Şefi – Ankara: Bayi ve müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, üretici ziyaretlerinin yapılması ve teknik çalışmaların gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Bayi ve müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, üretici ziyaretlerinin yapılması ve teknik çalışmaların gerçekleştirilmesinden sorumludur. Mobil Uygulama Yazılım Uzmanı – İstanbul: Farklı departmanlardan gelen mobil uygulama taleplerini analiz edip uygulamaları baştan sona geliştirmekten sorumludur.

CP Piliç, Türkiye’de 1600’den fazla personel istihdam etmektedir. Çalışanları %40 oranında kadın, %60 erkektir. Personellerine servis ve yemekhane gibi haklar da sağlamaktadır. Mesai saatleri pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, şirket genelinde 08:00-17:30 mesai saati olarak uygulanmaktadır.

Nasıl Başvurulur?

CP Piliç web sitesinde iş ilanları hakkında bilgi verilmediğini görmekteyiz. Ancak kariyer sitelerinde yaptığımız araştırmalar ile şu an hali hazırda birçok açık pozisyon olduğunu görmekteyiz. Bu ilanlara kariyer sitelerinde CP Piliç profillerini aratarak ulaşabilir ve başvurularınızı gönderebilirsiniz. CP Piliç insan kaynakları yaklaşımını ve çalışanlarına sunduğu fırsatları daha detaylı incelemek için tıklayınız. https://www.cpturkiye.com/ik-politikamiz