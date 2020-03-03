Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 30 Temizlik personeli, 15 Özel Güvenlik Görevlisi alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 Sürekli İşçi Personel Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 30 Temizlik personeli, 15 Özel Güvenlik Görevlisi alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI KRİTERLERİ

*11 Erkek, 4 Kadın Personel

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

*En az lise ve dengi okullardan, en fazla lisans mezunu olmak

*Bayanlar için 1.65 cm, erkekler için 1.75 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 10 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak

*18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak

*Askerlikle ilişiği olmamak

*Özel güvenlik görevlisi belgesine/kimlik kartına sahip olmak (Silahlı/Silahsız)

*Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaya sağlık yönünden elverişli olmak. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (İşe alım aşamasında Sağlık Raporu tam teşekküllü hastaneden alınacaktır)

*Affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimini ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

*Çanakkale Merkez İlçede bulunan yerleşkelerin iç ve dış mekânlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, *Çanakkale merkez ilçe belde ve köylerinde ikamet etmek (10 erkek, 4 kadın) *Biga İlçesi belde ve köylerinde ikamet etmek (1 erkek)

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

1. 30 kişi temizlik personeli

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

3. En az ilköğretim okulundan, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) okulu mezunu olmak

4. 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını geçmemiş olmak

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

6. Çalışmasına engel teşkil edebilecek zihinsel ve fiziksel özrü olmadığına dair sağlık raporu almak (Tam teşekküllü hastaneden)

7. Askerlikle ilişiği olmamak

8. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

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