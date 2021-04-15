Biga Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Çanakkale Biga Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Biga Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Gürsu Belediyesi Personel Alımı

Çanakkale; Balkan Yarımadası’nın Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile, Anadolu’nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir.

Çanakkale Belediyesi Personel Alımı

Çanakkale Belediyesi, kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine getirme misyonu taşımaktadır. Bu misyon doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Belediyesi, halkına olan sorumluluğunu en iyi şekilde ve en kısa sürede gerçekleştirmek adına personel alımı yapmayı hedeflemektedir.

Çanakkale Belediyesi İşçi Alımı

Çanakkale Belediyesi, kadrosuna alacağı memurlara genel olarak KPSS şartı getirirken, işçi statüsünde çalıştıracağı personellerini ise genellikle sözleşmeli işçi olarak kadrosuna dâhil etmektedir.

Çanakkale Belediyesi İş İlanları

Kültür, turizm ve kent yönetimleri alanında gelişmiş bir il olarak dikkat çeken Çanakkale, her gün tarihine sahip çıkan binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Çanakkale Belediyesi, hem vatandaşlarının taleplerine daha kısa sürede cevap verebilmek için hem de ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamak için zaman zaman personel alımı yapmaktadır.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

Biga Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çanakkale Belediyesi personeli olmak isteyenlerin belediyenin insan kaynakları birimine başvurularını iletmeleri ya da Çanakkale İşkur şubesine giderek iş başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.

Yapılan bütün başvurular Çanakkale Belediyesi insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilecek olup, aranan kriterlere uygun olan adaylar mülakata tabi tutulmaktadır. Mülakatları da başarı ile tamamlayan adaylar, belediye bünyesinde kendisine uygun pozisyonlarda işe başlamaktadır.

Biga Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Biga Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Biga Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Biga Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Biga Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Biga Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Biga Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Biga Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

BİGA HİZMET MERKEZİ BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Son Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2018

Yayınlanma Tarihi : 09 Şubat 2018 BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞISon Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2018Yayınlanma Tarihi : 09 Şubat 2018 Genel Şartlar ve Notlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn iinde İl Mdrlklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (nceliklilerden) mracaat eden adaylar ierisinden ncelik belge tarihlerine gre talep sayısının katını gemeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını aıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrbe, ncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi ve geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmaktadır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Mracaat tarihleri akışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. ÖNEMLİ NOT: İlanda istenen belgelerde ve deneyim sresine sahip olmada son gn ilanın son başvuru tarihi olarak belirlenecektir. İlanın son başvuru tarihinden sonra edinilen belgeler ve deneyim sreleri geerli sayılmayacaktır.

İstenilen belgelerin 1 MART 2018 saat 17:30 a kadar Biga Belediyesine elden veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belgeleri ibraz etmeyen ya da eksik ibraz eden başvuru sahipleri kuraya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Postada yaşanabilecek gecikmelerden adayların kendileri sorumlu olup ilgili tarihten sonra ibraz edilen belgeler dikkate alınmayacaktır. ŞARTLAR :

1- İş deneyim sresi kadar sosyal gvenlik kurumundan kayıtlı prim gnne sahip olduğunu belgelemek.

2- Bu işi yaptığını gsterir iş yerinden alacağı 1 yıllık iş deneyim belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 1 Öğrenim Bilgileri En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans Kura Bilgileri Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Belediye Meclis Binası 05.03.2018 15:00 - 16:00 Çalışma Adresi Bilgisi Yer : Çalışma Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO: 11

17200 BİGA

ÇANAKKALE / TÜRKİYE Tercih Edilen İkametgah İlçeleri : İrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No 0286 315 00 00 E-Posta Diğer Bilgiler İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 5 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli BİGA HİZMET MERKEZİ BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Genel Şartlar ve Notlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn iinde İl Mdrlklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (nceliklilerden) mracaat eden adaylar ierisinden ncelik belge tarihlerine gre talep sayısının katını gemeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını aıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrbe, ncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi ve geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmaktadır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Mracaat tarihleri akışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. ÖNEMLİ NOT: İlanda istenen belgelerde ve deneyim sresine sahip olmada son gn ilanın son başvuru tarihi olarak belirlenecektir. İlanın son başvuru tarihinden sonra edinilen belgeler ve deneyim sreleri geerli sayılmayacaktır.

İstenilen belgelerin 1 MART 2018 saat 17:30 a kadar Biga Belediyesine elden veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belgeleri ibraz etmeyen ya da eksik ibraz eden başvuru sahipleri kuraya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Postada yaşanabilecek gecikmelerden adayların kendileri sorumlu olup ilgili tarihten sonra ibraz edilen belgeler dikkate alınmayacaktır. ŞARTLAR :

1- İş deneyim sresi kadar sosyal gvenlik kurumundan kayıtlı prim gnne sahip olduğunu belgelemek.

2- Bu işi yaptığını gsterir iş yerinden alacağı 2 yıllık iş deneyim belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 2 Öğrenim Bilgileri En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans Kura Bilgileri Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Belediye Meclis Salonu 05.03.2018 15:00 - 16:00 Çalışma Adresi Bilgisi Yer : Çalışma Adresi : SAKARYA MAHALLESİ KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ

NO:10



17200 BİGA

ÇANAKKALE / TÜRKİYE Tercih Edilen İkametgah İlçeleri : İrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No 0286 315 00 00 E-Posta Diğer Bilgiler İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 4 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli BİGA HİZMET MERKEZİ BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Son Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2018

Yayınlanma Tarihi : 09 Şubat 2018 BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞISon Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2018Yayınlanma Tarihi : 09 Şubat 2018 Genel Şartlar ve Notlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn iinde İl Mdrlklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (nceliklilerden) mracaat eden adaylar ierisinden ncelik belge tarihlerine gre talep sayısının katını gemeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını aıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrbe, ncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi ve geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmaktadır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Mracaat tarihleri akışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. ÖNEMLİ NOT: İlanda istenen belgelerde ve deneyim sresine sahip olmada son gn ilanın son başvuru tarihi olarak belirlenecektir. İlanın son başvuru tarihinden sonra edinilen belgeler ve deneyim sreleri geerli sayılmayacaktır.

İstenilen belgelerin 1 MART 2018 saat 17:30 a kadar Biga Belediyesine elden veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belgeleri ibraz etmeyen ya da eksik ibraz eden başvuru sahipleri kuraya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Postada yaşanabilecek gecikmelerden adayların kendileri sorumlu olup ilgili tarihten sonra ibraz edilen belgeler dikkate alınmayacaktır. ŞARTLAR :

1- İş deneyim sresi kadar sosyal gvenlik kurumundan kayıtlı prim gnne sahip olduğunu belgelemek.

2- Bu işi yaptığını gsterir iş yerinden alacağı 2 yıllık iş deneyim belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Su Arıza İşçisi 2 Öğrenim Bilgileri En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi İlköğretim Kura Bilgileri Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Belediye Meclis Salonu 05.03.2018 15:00 - 16:00 Çalışma Adresi Bilgisi Yer : Çalışma Adresi : sakarya mh. kıbrıs şehitleri cd. no:10

17200 BİGA

ÇANAKKALE / TÜRKİYE Tercih Edilen İkametgah İlçeleri : İrtibat Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Telefon No 0286 315 00 00 E-Posta Diğer Bilgiler İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 4 Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli

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