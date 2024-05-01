Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen 15 kişilik grup gözaltına alındı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanıp meydana yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi yaka paça gözaltına alınırken, Şişli ve Okmeydanı'nda da slogan atıp Taksim'e çıkmaya çalışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CHP ve DİSK'in çağrılarına rağmen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim yasağı kararından geri dönmezken İstanbul Valiliği toplu ulaşıma kısıtlama getirdi, polisler meydana çıkan tüm yolları bariyer ve TOMA'larla kapattı.

PANKART AÇIP YÜRÜMEK İSTEDİLER

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplu taşıma için çeşitli kararlar alınırken, karayolunda trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem için kısıtlama ise saat 05.30'da başladı. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.

POLİS NOKTALARINDAN GEÇENLER ARANDI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.

BEŞİKTAŞ'TA HKP ÜYESİ 20 KİŞİ GÖZALTINDA

Yasağa rağmen Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim'e yürümek istedi. Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

OKMEYDANI'NDA SERT MÜDAHALELERLE GÖZALTI

Okmeydanı'nda sloganlar atarak yürüyen gruba polis sert şeklide müdahale etti. Gözaltılar var.

ŞİŞLİ'DE MÜDAHALE VE GÖZALTILAR VAR

Taksim'e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.

İlk müdahalenin ardından bir müdahale daha gerçekleşti Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi önünde toplanan ve sloganlar atarak Taksim yönüne yürümek isteyen bir grup ile polis arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Polis, müdahale ettiği bazı göstericileri gözaltına aldı.