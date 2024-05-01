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Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özel ve İmamoğlu DİSK'le birlikte Taksim'e yürüyor

Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özel ve İmamoğlu DİSK'le birlikte Taksim'e yürüyor

Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özel ve İmamoğlu DİSK'le birlikte Taksim'e yürüyor
Admin
Admin
01 Mayıs 2024 Çarşamba 11:21

CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yasak kararına karşı DİSK'le birlikte Taksim'e yürümek için Saraçhane'ye geldi. Özel, buradaki konuşmasında "Bizim tek isteğimiz bayramın bayram gibi kutlanması. Biz çatışma olsun istemeyiz." derken İmamoğlu ise "Umarım hukuka uygun davranarak böyle bir bayramı yok saymaktan vazgeçerler. Saraçhane'de 5 yıldır halk ne dediyse o oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. Özel ve İmamoğlu yasağa karşı Taksim'e yürüyor.

ÖZEL: TAKSİM ÖZGÜR OLANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaba kuvvetle sağlanan iktidar gitgide sona yaklaşan iktidardır. Özgürlükleri göz ettiğimizde demokratik bir ülke oluruz. Taksim'e doğru hareket ediyor olması bu halkın önemli bir kazanımıdır.

Umarım polisin müdahale etmediği yaralanmaların olmadığı bir gün olur. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımız güvenlik önlemlerini gerekçe sundu ne yazık ki. Siz polisle Taksim'i koruyorsanız sizin egemenliğiniz polis egemenliğine bağlıdır. Bu vakitten sonra da İçişleri Bakanı ile bir şey konuşmaya gerek yok.

"TEK İSTEĞİMİZ BAYRAMIN BAYRAM GİBİ KUTLANMASI"

Bizim tek isteğimiz bayramın bayram gibi kutlanması. Biz çatışma olsun, emekçiler yaralansın biber gazı sıkılsın istemeyiz. Biz kimseyi suç ilememeye davet ediyoruz. Bu toplanma ve irade çok büyük bir kazanımdır."

MAMOĞLU: 5 YILDIR SARAÇHANE'DE HALK NE DERSE O OLUYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne yazık ki bir hak arama meydanına döndü burası. Saraçhane'de hak arama çalışmaları her zaman başarıyla sonuçlanmıştır. Bir gün Taksim de açılacak. Umarım hukuka uygun davranarak böyle bir bayramı yok saymaktan vazgeçerler. Saraçhane'de 5 yıldır halk ne dediyse o oldu, bugün de umarım öyle olur." ifadelerini kullandı.

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