Ankara'da kuvvetli yağış sonrası metroyu su bastı! O anlar kamerada

Ankara'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı. Metro istasyonunu su basması nedeniyle de yolcuların yaşadığı zor anların görüntüsü ortaya çıktı.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

METROYU SU BASTI

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.

Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.

Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye et

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

METROYU SU BASTI

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.

Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.

Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye etti.ABB: TEYAKKUZ HALİNDE ÇALIŞIYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte aniden düşen yağış miktarının şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaştığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.