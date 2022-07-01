2022 Temmuz Ayı Personel Alımı ve İş İlanları! Binlerce KPSS'li KPSS siz Memur ve İşçi alımı GÜNCELLENDİ, Şehir Hastanesi personel alımı 2022, Son Dakika iş ilanları en son iş ilanları en son yayınlanan iş ilanları iş başvurusu nereden nasıl yapılır ? Belediyeler zabıta memuru, İtfaiye eri ve Düz memur alımı yapacak mı? Bankalar, Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK gibi kamu kurumları personel alımı yapacak mı ?

2022 Temmuz Ayı Personel Alımı ve İş İlanları!

Temmuz memur alımı ve ayıve Temmuz Ayı Personel alımı ilanları yayımlandı. Haziran ayının bitmesi ile birlikte Ülkemizde bulunan bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşu bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere alım yapacaklarını bildirdiler. Yayımlanmış olan ilanlara göre farklı kadrolarda ve niteliklerde binlerce kamu personeli alımı yapılacak. Ayrıca alımlar en az lise, ön lisans ve lisans mezunlarından yapılacak.

Peki kimler Temmuz ayı içerisinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilecek? Alım yapacak kurum veya kuruluşlar hangileridir? Son başvuru tarihi nedir? tüm detayları kamusaati.com ekibi olarak siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız.

Temmuz Ayı Personel alımı İlanları İçin TIKLAYINIZ

KPSS'Lİ KPSS'SİZ MEMUR PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için KPSS puanı ile veya KPSS puanı olmadan alım yapacak.

Buna göre KPSS puanı ile yapılacak memur personel alımları için, 2019 veya 2020 yıllarında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olmak şartları aranacak.

2022 Haziran ayı KPSS Siz Memur Alımı ve KPSS Siz Personel alımları için ise ilanlar yayımlandı. KPSS puanı olmayan veya düşük olan adaylarında başvuru yapabileceği söz konusu ilanlara bazı nitelikler doğrultusunda başvuru yapılabilecek. KPSS siz memur alımları için sizlerle aşağıda kurumları paylaşacağız.

Personel Alımı Yapacak Belediyeler, Üniversiteler ve kurumların detayları aşağıda listenecek ve sürekli olarak güncellenecektir.

LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIM YAPILACAK!

Kurumlar bünyelerine alımını yapacağı memur veya personel adaylarından ilk önce eğitim niteliği talep etmektedir. Bu kapsamda Lise mezunları için herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmuş olmak, Ön Lisans mezunları için Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık bölümlerinden mezun olmak ve Lisans mezunları için Dört yıllık eğitim veren Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği bulunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak gibi nitelikler aranacak.

Temmuz ayı personel alımı KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Temmuz ayı kamu ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle yukarıdaki niteliklere sahip olmak gereklidir. Bunun dışında genel olarak 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak gerekmektedir.

Bunun dışında adaylardan, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi şartlar aranacak.

Ayrıca Belediyelere Zabıta Memuru alımlarından Boy şartı, Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak ve sürücü belgesine sahip olmak gibi şartlar aranacak.

ALIM YAPACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLARI:

Temmuz ayı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına binlerce memur personel ve işçi alımları yapılacak. Buna göre alımlar Belediye, Üniversite ve diğer kurumlar tarafından yapılacak.

İLANLAR GÜNCELLENDİ!

Temmuz ayı memur ve personel alımları için ilanlar güncelendi. Bu kapsamda Farklı belediyeler zabıta memuru, İtfaiye eri ve Düz memur alımı yapıyor. Ayrıca Bankalar, Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK gibi kamu kurumları personel alımı yapacak.

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