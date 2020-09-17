Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?

Bazı rehber öğretmenler, memurlar.net'e gönderdiği maillerde, bazı illerde okul müdürlerinin haftada bir gün gelme şartı koyduğu bazı illerde ise ek ders ödeneceği gerekçesiyle haftada 5 gün gelinmesinin şart koşulduğu belirtilmektedir.

Esnek çalışmaya dair MEB Genelgesi 28/8/2020 tarihinde yayımlanmıştır. Bu Genelgenin 5'nci maddesinin birinci fıkrasında "Dönüşümlü çalışma planı..., illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından belirlenir" hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda şunları söyleyebiliriz.

1- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesi 1 fıkrası (d) bendinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yöne tim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;

d)Her derece ve türdeki ör gün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir."

Bu hükme göre, ders yılı süresince haftada 18 saat ek ders ödeneceği belirtilmektedir. Ders yılı ise 21 Eylül'de başlayacaktır. Bu nedenle, rehber öğretmenler, haftada bir gün de gelse, beş günde gelse, 21 Eylül'e kadar zaten ek ders ödemesi alamayacaktır.

2- Okullara gelip gelmeme konusunda ise okul müdürünün bir yetkisi bulunmamaktadır. Burada yetkili olan il//ilçe milli eğitim müdürü tarafından yapılan belirlemedir. Genelgenin 5'nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belirlenen dönüşümlü çalışma programının personele ve öğretmenlere duyurulması gerekmektedir. Öğretmenlerin bu konuda, okul müdürlerinden il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün yaptığı belirlemeyi talep etmesi gerekmektedir. (Genelgenin 5/2 maddesi gereğince)

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