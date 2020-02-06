Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pedagojik formasyon alacakları uyardı. Önümüzdeki yıl öğretmen alımlarında pedagojik formasyonu baz almayacağız dedi.

Geçtiğimiz günlerde 7 Üniversite öğretmen olmak isteyen üniversite mezunları için pedagojik formasyon ilanına çıktı.

Üniversiteler ilana çıkınca bizimde aklımıza Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan açıklama geldi ve okurlarımızı bilgilendirmek için konuyu tekrar Kamusaati.com olarak, "Formasyon alınmasına gerek yok, kaldıracağız açıklamasını yapan Milli Eğitim Bakanı'na" sorduk.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, Ak Parti Grup toplantısında Pedagojik formasyon ile ilgili sorumuzu cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Formasyon ile ilgili sorumuza verdiği cevap

Daha önce de bu konu hakkında duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz alarak atama yapmayacağız dedi.

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