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Kamu Personelinin Yurt Dışına Çıkışına Kısıtlama Önlemi

Kamu Personelinin Yurt Dışına Çıkışına Kısıtlama Önlemi Cumhur başkanlığı tarafından yayınlanan genelgede Mecburi ve Alel acele haller için yalnızca yurt dışına çıkışı olabilecek yurt dışına gidecek devlet çalışanları da bakan ve validen izin alarak ancak ülke dışına çıkabilecek bunun dışında ülke dışı seyehat edilmeyecek.

Kamu Personelinin Yurt Dışına Çıkışına Kısıtlama Önlemi
13 Mart 2020 Cuma 13:42

Kamu Personelinin Yurt Dışına Çıkışına Kısıtlama Önlemi

Kamu Personelinin Yurt Dışına Çıkışına Kısıtlama Önlemi Cumhur başkanlığı tarafından yayınlanan genelgede Mecburi ve Alel acele haller için yalnızca yurt dışına çıkışı olabilecek yurt dışına gidecek devlet çalışanları da bakan ve validen izin alarak ancak ülke dışına çıkabilecek bunun dışında ülke dışı seyehat edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı  Önderliğinde virüs hakkında toplantı düzenlendi toplantı 5 saat içerisinde devam ederken devamında kararlar alınarak bu hususlar duyuruldu

Normal durum haricinde bir hal olmadığı müddetçe kamu görevlileri izne tabi tutulacaktır diye anlattı .

Cumhurbaşkanı genelgesi Bugün ki resmi gazetede yayımlandı.

Mecburi ve Alel acele haller için yalnızca yurt dışına çıkışı olabilecek yurt dışına gidecek devlet çalışanları da bakan ve validen izin alarak ancak ülke dışına çıkabilecek bunun dışında ülke dışı seyehat edilmeyecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Kamu personelinin yurt dışına çıkışına Kısıtlama Önlemi
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