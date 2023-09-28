Memur ve İşçi Emekli İkramiyesi Hesaplama 2024

Emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri her yıl değişen oranlara göre yapılmaktadır. Bilindiği üzere memur ve emekliler için her yıl 6 ayda bir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen enflasyon rakamları ve memurlar için toplu sözleşme gibi etkenlere bağlı olarak maaş zam oranları değişmektedir. Memur ve işçiler için emekli ikramiyesi hesaplama süreçleri farklı şekilde işlese de temelde benzer formüller üzerinden yapılır. Kişinin çalıştığı yıl kadar hizmet süresi, kademe ve derecesi, aylık katsayısı gibi unsurlar emekli ikramiyesi hesaplamasında kullanılan temel değişkenlerdir. Memur ve işçi emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri bu kapsamda kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Kimler İkramiye Alabilir?

Emekli ikramiyesi alabilmek için yasalarda belirlenen şartlara göre emeklilik hakkının doğması ilk kuraldır. Türkiye’de emeklilik hakkı, yaş, prim gün sayısı ve hizmet – sigortalılık süresi gibi üç temel şartın oluşması halinde ortaya çıkar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli ikramiyesi ve emekli aylığı ödenmesi için belirli diğer şartların sağlanması gerekiyor.

Emekli ikramiyesi almak için aranan şartlar kısaca şunlardır:

SGK kapsamında yer alan hizmet kollarından birinde (4/A, 4/B, 4/C) sigortalı olarak çalışmış olmak.

Emeklilik için hizmet kolu için belirlenen prim gün sayısını doldurmak.

Emeklilik için belirlenen yaş şartlarını sağlamak.

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirlenen sürelerde sigortalı olarak çalışmış olmak.

Genel emeklilik şartlarının yanı sıra yaşlılık, malullük ve ölüm gibi nedenlere bağlı olarak da sigortalıya ve vefat eden sigortalının geride kalan birinci derece yakınlarına emekli maaş ve ikramiyeleri de ödenmektedir.

Memur Emekli İkramiyesi Hesaplama 2024

Memur emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri birçok değişken dikkate alınarak yapılır. Her sigortalı çalışan memur, işçi ve diğer sigortalılar için hesaplamalar farklı oranlarda yapılmaktadır. Bu nedenle aynı kurumda memurluk yapıyor olsa bile kişiler arasında farklı ikramiye hesaplamaları yapılabilir.

Ülkemizde kamu çalışanları SGK kapsamında 4C yani Emekli Sandığı kapsamında yer almaktadır. İkramiye ve maaş hesaplaması için SGK hizmet ekranına giriş yaparak şu bilgileri girdikten sonra hesaplama yapılabilir:

Derece

Kademe

Ek Gösterge

Makam – Temsil – Görev Tazminat Göstergesi

Hizmet Yılı

Hizmet Ayı

Kıdem Yılı

İkramiye Yılı

Aylık Tarihi

Pay/Payda

Kad. Taz. Ek Gösterge

Online ortam üzerinden kolayca hesaplama yapılsa da temelde hesaplama işlemleri: ‘’Brüt Toplam Aylık x Her Tam Hizmet Yılı Toplamı = Emeklilik İkramiyesi’’ formülü üzerinden hesaplanır. Örneğin 25 yıl hizmeti olan bir kişi, brüt tutarı 10.000 TL ise emekli ikramiyesi 250 bin TL olacaktır.

2024 Öğretmen Emekli İkramiyesi Hesaplama

Öğretmen emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri yine diğer memur emekli ikramiyesi ve maaşı hesaplama işlemlerinde yapılan maaş hesaplama işlemlerine göre hesaplanmaktadır. Öğretmen ya da diğer memur emekli ikramiye hesaplamalarında ek gösterge de önemli bir etkendir. Son dönemde 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmenlerin emekli olurken alacakları ikramiye oranları da artmıştır.

Emekli olacak bir öğretmen için yapılacak hesaplamada: ‘’(Aylık Gösterge x Aylık Katsayı x Hizmet Yılı) + (Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi x Aylık Katsayısı)’’ formülü uygulanarak hesaplama yapılabilmektedir. Yeni düzenlemeye göre ek gösterge 3600 olan bir kişi için emekli ikramiyesi hesaplaması kapsamında yaklaşık olarak 44 bin TL bir artış görülmektedir.

Lise Mezunu Emekli İkramiyesi Hesaplama 2023

Lise mezunu emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri memur ve işçiler için farklılık gösterebilmektedir. Temelde tüm gruplar için emekli ikramiye hesaplama işlemleri benzer formüller üzerinden gerçekleştirilmektedir. Lise mezunu olan kişilerin ek göstergelerinin ve ücretlerinin az olması gibi nedenlere bağlı olarak emekli ikramiyeleri de üniversite mezunu olan kişilere göre değişmektedir.

Örnek bir hesaplamaya göre 1320 aylık göstergeli bir çalışan, 0,60 aylık katsayılı ve 25 yıllık hizmet süresine sahip olması halinde 37.800 TL olarak hesaplama yapılmaktadır. Her dönem bu hesaplama oranları mevcut rakamsal düzenlemelere göre değişmektedir. Memur ve işçi emekli ikramiyesi hesaplama işlemlerinde birçok faktör etkili olduğu için kesin rakam belirtmek mümkün değildir.

2024 Polis Emekli İkramiyesi Hesaplama

Polis emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri için toplu sözleşmeden, ek gösterge ve katsayı düzenlemelerine kadar birçok değişken etkili olmaktadır. Emniyet mensuplarının rütbe, kıdem, derece gibi değişkenleri de dikkate alınarak hesaplama işlemleri yapılmaktadır.

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında incelendiğinde, ek göstergesi 3000 olan bir polis, emekli aylığı 5 bin 727 TL ve ikramiyesi 202 bin 909 TL iken, yeni düzenleme sonrasında emekli aylığı 6 bin 861 TL’ye, emekli ikramiyesi ise 247 bin 408 TL’ye yükselecektir. Bu hesaplama her 6 aylık dönemler için değişir. Memur ve emekli maaşlarında yapılan düzenlemeler hesaplama işlemleri değiştirmektedir. Ayrıca hizmet süreleri, kıdem, derece, rütbe gibi unsurlarda etkili olmaktadır.

30 Yıl Üstü Emekli İkramiyesi Hesaplama

4A emekli ikramiyesi hesaplama robotu üzerinden ya da hesaplama formülü uygulanarak 30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri tamamlanabilmektedir. Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında dikkate alınan önemli konular arasında hizmet yılı en önemli değişkenler arasında yer almaktadır.

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi hesaplamasında yine farklı değişkenler de göz önünde tutularak rakamlar tespit edilebilir. 30 yıl ve üzeri hizmeti olan bir kişinin emekli ikramiyesinin hesaplamasında daha birçok farklı değişken dikkate alınmaktadır.

İşçi Emekli İkramiyesi Hesaplama 2024

İşçi emekli ikramiyesi hesaplaması yine günümüzde birçok online araç kullanılarak yapılabilir. İşçilerin emekli olmaları durumunda ikramiye ve maaş hesaplamalarının yapılması için emekli olunurkenki tarihteki asgari ücret dikkate alınır. Bunun yanı sıra işçi emekli ikramiyesi hesaplamasında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı da dikkate alınan unsular arasında yer almaktadır.

Kamuda veya özel sektörde çalışan işçiler için hesaplama işlemleri bu yönüyle değişiklik göstermektedir. Her işçi için ikramiye ve aylık hesaplamaları farklılık göstereceği için kesin bir hesaplama yapılamaz. Emekli olunacak tarihteki mevcut rakamsal göstergeler de etkilidir.

35 Yıllık Devlet Memuru Emekli İkramiyesi Hesaplama

35 yıllık memur emekli ikramiyesi hesaplama işlemlerinde dikkate alınacak birçok değişken bulunuyor. Bu kapsamda hizmet süresi 35 yıl olan bir memur için emekli ikramiyesi hesaplamasında şu konulara dikkat edilmelidir:

Emekli olunacak tarihteki aylık gösterge ve katsayı,

Hizmet yılı ve kıdem aylığı toplam göstergesi vb.

Kıdem, derece, görev yaptığı makam ve temsil, görev tazminatları gibi önemli değişkenlerde hesaplama işlemlerine dahil edilmektedir.

SGK’dan Emekli İkramiyesi Hesaplama

SGK emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri için online hizmetler ve hesaplama araçları da sunmaktadır. Öte yandan sigortalılık bilgileri ve çalışma hayatına dair detaylarda ayrıntılı bir şekilde e-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. ‘’4C İkramiye Hesaplama’’ ekranından istenen bilgiler girildikten sonra hesaplama yapılabilir.

Emekli Sandığı İkramiyesi Hesaplama Emekli Sandığı emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri temelde 4C kapsamında çalışan memurlar için yapılan hesaplamaları ifade eder. Memur emekli maaşı ve emekli ikramiye hesaplama formülleri kullanılarak emekli olurken alınacak ikramiye oranı hesaplanabilir. Memur ve işçi emekli ikramiyesi hesaplama işlemlerinde çok sayıda değişken dikkate alındığı için her dönem ve her çalışan için farklılık gösterecektir.