Son OHAL KHK'sı ile birlikte kamu kurumlarından 10 bine yakın kişi ihraç edildi. Vatandaşların merak ettiği açığa alınmak, görevden alınmak ve memurluktan ihraç nasıl oluyor? FETÖ operasyonu kapsamında görevden alınmak ve açığa alınmak ne demek ile ilgili detaylar haberimizde.

Devlet Memurluğundan İhraç, Açığa Alınmak, Görevden Uzaklaştırılmak Ne Demek?

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan FETÖ askeri darbe girişimi geri püskürtülürken, devlet FETÖ'ye karşı harekete geçti . Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevine devam etmekte olan FETÖ mensubu kişilerin arındırılması için düğmeye basan devlet, 50 bine yakın kamu görevlisini açığa aldı. Resmi Gazete'de açıklanan 701 sayılı KHK ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda kişi ihraç edildi. Elbette ihraçların açıklanmasından sonra, görevden uzaklaştırmak ve açığa alınmak ne demek? insanlarca merak ediliyor. Haberimizde görevden uzaklaştırmak, ihraç olmak, atılmak gibi konulara ulaşabilirsiniz.



Görevden uzaklaştırmak - Açığa alınmak ne demek?



Konu ile alakalı mevzuatta bulunan maddeye göre işinden uzaklaştırmak tedbir amaçlı yapılan bir eylem olarak açılıyor. Madde 137'de Görevden uzaklaştırılmanın , "Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda , görevi başında olmasından sakıncalılık görülecek Devlet memurları konusunda alınan ihtiyati bir tedbirdir." olduğu gösteriyor.



Sonuç olarak, işinden uzaklaştırılan ve açığa alınan çalışanın memurluktan atılması sözkonusu olamayacaktır . Görevden ayırılan veya açığa alınan memurlar hakkında yapılacak araştırmalar sonuunda herhangi bir suç unsuru olmazsa , geri göreve devam edeceklerdir .



Görevden alınan memurlara açığa alındıkları zamanda maaşlarının 2/3'ü veriliyor. Araştırmalar sonucunda göreve geri dönen personelin geriye kalan 1/3'lük maaşlarını da geri alma hakkına sahip.



Memurluktan ihraç edilmek ne demek?



Bir kamu çalışanı eğer ki ihraç olursa, memurluk hayatı tamamen bitecek . 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 125/E ‘ye göre Devlet memurluğundan atılma cezasına zemin hazırlayan oluşturan fiil ve durumlar aşagıdadır:



a. İdeolojik veya siyasal amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma durumunu bozmak, boykot, işgal, engel, engelleme, işi durdurma ve grev gibi eylemlere dahil olmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve varmamak , bunları tahrik ve teşvik sağlamaya veya yardımcı olmak,



b. yasak ve kurallara aykırı olan her türlü yayını veya siyasi ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant veya benzerlerinin basımını yapmak , çoğaltmak yaymak veya dağıtmak veya belgeleri işyerlerinin herhangi bir yerine takmak yaymak veya teşhir etmek,



c. Siyasi partiye dahil olmak ,



d. mazeret belirtmeksizin bir sene içerisinde toplam 20 iş günü işe gelmemek,



e. Savaş, olağanüstü durum veya dogal afetlere alakalı konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yerine getirmemek ,



f. müdürün veya maiyetindekilere fiili tecavüz yapılması ,



h. Yetkisiz gizli bilgileri ifşa etmek ,



i. Siyasi ve ideolojik hallerde arananları iş mahallinde saklı tutmak ,



j. Yurt dışında Devletin saygınlığını azaltacak veya iş gururunu zedeleyecek hal ve davranış ve durumlarda yer almak ,



k. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine gerçekleşen Suçlar konusundaki Kanuna aykırı fiilleri gerçekleştirmek.





