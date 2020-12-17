Emekli olan güzel sporcu, çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek

UFC dövüşçüsü Rachael Ostovich, tanesi 40 sterlinden satılacak olan 2021 yılı takvimi için çıplak şekilde objektif karşısına geçti. Güzel sporcunun cesur pozları hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
UFC dövüşçüsü Rachael Ostovich, yaşadığı ağır sakatlıkların ardından ringlere veda etti ancak gündemde kalmayı başardı.
Güzel sporcu, kendisi için özel olarak hazırlanan 2021 yılı takvimi için kameralar karşısına geçti ve çıplak pozlar verdi.
Tanesi 40 sterlinden satılacak olan takvim, Ostovich'in hayranları tarafından bir hayli beğenilirken takvim görsellerini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra birçok olumlu yorumla karşılaştı.
Kasım ayında Gina Mazany ile karşılaşan ve akciğerine aldığı darbe sonrası ciddi bir sakatlık yaşayan 29 yaşındaki sporcu, iyileştikten sonra arka arkaya 3 mağlubiyet daha aldı ve ringlerden uzak durma kararı aldı.
Bu kararını Ostovich, "Bu benim son dövüşüm olabilir. Bu açıdan bakıyorum ve kendimi gerçekten iyi hissediyorum" sözleriyle duyurmuştu.