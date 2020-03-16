Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Köşe Yazısı Daha " Niçin Kurallara Uymuyoruz " Yazısı Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

" Niçin Kurallara Uymuyoruz " Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Yazı Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Köşe Yazısı Daha " Niçin Kurallara Uymuyoruz " Yazısı Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

NİÇİN KURALLARA UYMUYORUZ?

Kurallara uymamayı alışkanlık haline getirmişiz sanki “kurallar çiğnenmek için vardır” sözü atasözü haline geldi ülkemizde. Hiç bir kurala uymuyor, uymayanları da uyarmıyoruz. Avrupa’dan gelenleri dinliyoruz. Orada herkes kurallara uyuyor uymayanlar vatandaş tarafından ilgili yerlere anında bildiriliyor.

Herkes kanunlara saygılı ama kanunlar da herkese eşit olarak uygulanıyor, taraf tutulmuyor. Kapıkule’ye kadar Tüm trafik kurallarına uyan bizim vatandaşımız, Türkiye’ye girince bütün kuralları unutuyor. Uymamak için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. İsviçre’de öğretmenlik yapan bir arkadaşım anlatmıştı:”,Babama Türkiye’ye para göndermek için İsviçre’de bir İş Bankası şubesine gitmiştim. Herkes sıraya girmiş, sırası gelenin işlemi yapılıyordu. Herkes birbirine saygılıydı.Kapıdan Türk olduğu anlaşılan bir bayan girdi ön ”Benim işim acele kardeşim, hem burası bir Türk bankası ben de Türk’üm ”Az önce konuşan beyefendi ”Burası İsviçre kardeşim kurallara uymanız lazım “dedi.Bayan “Evet bu ülke İsviçre ama bu banka Türk bankası burada Türk kanunları geçer” dedi. Arkadaşım bu duruma bir Türk olarak çok üzülmüş.

Bilmiyorum, ne zamana kadar devam edecek bu kural tanımamazlık. Eğitim şart ama işimiz biraz zor her halde. Bıkmadan, usanmadan, bana ne demeden vatandaş olmanın gereği olarak haksızlıkların kural tanımamazlıkların üzerine gitmenin zamanı gelmedi mi hala. Gelin bu işe önce kendi hayatımıza çeki düzen vererek başlayalım, bu yurdu tertemiz, birbirimize saygılı, yaşanacak bir ülke yapmak için çalışalım.O zaman cennet olur yurdumuz ..

Kurallara uyduğumuz birbirimizin hakkına saygı duyduğumuz, birbirimizi uyardığımız an Gerçek birer vatandaş olmanın da hazzına varacağız. Hem dinimizin emri de öyle değil mi Allahü Teala”Kul hakkıyla gelmeyin huzuruma “demiyor mu?”

Yusuf DOĞDU

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