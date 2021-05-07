Taşeron alacağını asıl işverenden isteyebilir mi?

Taşeron sistemindeki en büyük sorunlardan birisi de alacaklar konusunda hangi şirketin sorumlu olduğudur? Bu durum zaman zaman taşeron olarak çalışan işçileri zor durumda bırakmaktadır.

Peki, taşeron olarak çalışan bir işçi, kendi şirketinden tahsil edemediği alacağını nasıl tahsil edebilir? Veya asıl şirketten isteyebilir mi?

4857 sayılı İş Kanununa göre, asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Bu sebeple işçi ücretini asıl işverenden talep edebilir.

Taşeron firmanın değişmesi izin alacağını etkiler mi?

Alt işveren işçisinin aynı işyerinde aralıksız bir biçimde çalışmasını sürdürmesi durumunda, taşeron firmanın değişmiş olmasının yıllık izne bir etkisi olmamaktadır. İşçi yıllık izne hak kazanma süresini (en az 1 yıl) doldurduğunda bu hakkını kullanabilecektir.