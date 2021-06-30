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İş Kanununda hafta tatili ve ücreti nedir?

Hafta tatili ve ücreti nedir? Tatil ücretinin hesaplanmasına dahil edilmeyen ücretler nelerdir?

İş Kanununda hafta tatili ve ücreti nedir?
30 Haziran 2021 Çarşamba 22:59

Hafta tatili ve ücreti nedir?


4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce belirlenmiş iş günlerinde çalışılmış olması koşuluyla yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme(hafta tatili) verilir. İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın tam olarak ödenir. Hafta tatilinde işçi tatil yapmayarak çalışırsa ayrıca çalışılan tatil günü için ilave bir günlük ücret ödenir. Hafta tatilinde çalışılması durumunda haftalık çalışma süresi 45 saati aşıyorsa aşan kısım için fazla çalışma ücreti ödenir.

Tatil ücretinin hesaplanmasına dahil edilmeyen ücretler nelerdir?


Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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