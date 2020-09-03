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Çalışanlar dikkat! Bu sürelerde ücretiniz kesilemez...

Çalışanlar dikkat! Bu süreler çalışma süresinden sayılır. İşte günlük çalışma süresinden sayılan haller..

Çalışanlar dikkat! Bu sürelerde ücretiniz kesilemez...
03 Eylül 2020 Perşembe 00:09

Çalışanların bazı durumları çalışma sürelerinden sayılmaktadır. Bu sürelerde çalışanlar ücretlerini aynen almaya devam edeceklerdir. İş Kanunu konuya açıklıkla değinmiş ve günlük çalışma sürelerinden sayılacak halleri belirlemişti.

Çalışanların bu hallere dikkat etmeleri ve hak kayıplarına uğramamaları açısından önem arzeden bu haller şunlardır;

ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER

-----* Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.

-----* İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

-----* İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

-----* İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

-----* Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

-----* Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

SOSYAL YARDIM AMACIYLA ARAÇLA İŞE GİDİŞ VE GELİŞ SÜRELERİ

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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