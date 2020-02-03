BÜYÜK ATEŞ GAZİANTEP'E DÜŞTÜ ! HENÜZ 22 YAŞINDA!

Gaziantep Şehidi Onur Şükrü Özler kimdir,kaç yaşında, Onur Şükrü Özler
ŞEHİT HABERİ GAZİANTEP' E DÜŞTÜ Gerçekleşen saldırılarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, henüz 22 yaşına yeni basmıştı . Gaziantep’teki babaevine acı haberi, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı . Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Canan Abo, uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı sinir krizi geçirdi duyduklarına inanamadı , şehidin evine türk bayrakları asıldı
HENÜZ 22 YAŞINDAYDI
Esad rejiminin yaptığı hain saldırıda şehit düşen Gaziantep'li hemşehrimiz Piyada Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler henüz 22 yaşındaydı.Hain saldırıda şehit düşen Özler bekardı.Gaziler mahallesindeki evine acı haber gelince tüm mahalle şoka girdi..Çevresinde sayılan ve sevilen bir kişilik olan Şehit Özler'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
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