Zonguldak'ta Okuldaki öğrenci zorbalığı kamerada

Ereğli'de bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı. Olaya karışan 4 genç gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir akran zorbalığı olayı yaşandı.

Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.

Görüntülerde N.G.’yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti.

Zorla oyun oynattılar

Bir öğrenci ise N.G.’nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.’ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.

İnceleme başlatıldı

Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı.

Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Olaya karışan 4 genç gözaltında

N.G.’nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde olaya karışan 4 öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 4 öğrenciyi evlerinden gözaltına aldı.

10 gün uzaklaştırma cezası verildi

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, gözaltına alınan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ayrıca olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

MEB: Soruşturma başlatılmıştır

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.