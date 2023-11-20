Zonguldak açıklarında batan gemideki 1 denizcinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Dün fırtınanın vurduğu Zonguldak Ereğli açıklarında kargo gemisi batmıştı. Gemideki 12 kişiden haber alınamazken bu sabah ekipler 1 denizcinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için fırtınanın dinmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kayıp 12 personelden 1'inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı.

HAYATI FELÇ ETTİ

Şiddetli yağış ve fırtınanın hayatı felç ettiği Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi. Şehirde dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Zonguldak'ta Türk Bayraklı gemiyle Ereğli Limanı'ndan ayrıldıktan sonra irtibat kesildi. Gemiyi arama kurtarma çalışmaları hava şartları nedeniyle sabah saatlerinde başlayabildi.

YERLİKAYA: MENDİREĞE ÇARPARAK BATTI

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra iletişimin kesildiği geminin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Yerlikaya, "Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." dedi.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Kasım'da 29 şehirle ilgili turuncu uyarı verdiğini ancak gün içinde bu sayının 41 kente kadar yükseldiğini söyledi. Bu kapsamda valilikler koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli hazırlıklar yaptıklarını belirten Yerlikaya, şu ana kadar 16 ilde 1611 ihbar geldiğini, 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayların bildirildiğini anlattı.

BAŞKA BİR GEMİ DE İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan dün de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limana demirleyen Kamerun bayraklı Pallada isimli kuru yük gemisi, dün bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Gemideki 13 personel uzun bir çalışma sonucunda ekipler tarafından tahliye edildi.