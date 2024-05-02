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Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı

Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı

Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
Admin
Admin
02 Mayıs 2024 Perşembe 12:48

Samsun'da bir kadın, eşinin kendisini hem yakın arkadaşı hem de dayısının eşi ile aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, adamın toplamda 1 milyon lira tazminat ödemesine hükmederek çifti boşadı

Samsun'da, 42 yaşındaki Ayşe A., kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi 50 yaşındaki A.S. ile aldattığını öne sürerek eşi 48 yaşındaki Ahmet A.'ya boşanma davası açtı. Mahkeme, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edip, davalı Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti

TELEFON GÖRÜŞMELERİ MAHKEMEYE SUNULDU

Samsun'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılında evlendiği Ahmet A.'ya aldatma nedeniyle 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı. Samsun 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

1 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024'te görülen duruşmada, Ayşe A.'yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan, 10 yaşındaki U.A.'nın velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.'nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.'ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

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