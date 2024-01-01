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Zincir markette fiyat kurnazlığı! Etikette 138 lira olan kestanenin fiyatı kasada 169 liraya çıktıv

Zincir markette fiyat kurnazlığı! Etikette 138 lira olan kestanenin fiyatı kasada 169 liraya çıktı

Zincir markette fiyat kurnazlığı! Etikette 138 lira olan kestanenin fiyatı kasada 169 liraya çıktıv
Admin
Admin
01 Ocak 2024 Pazartesi 21:54

Samsun'da yeni yılın ilk gününde bir zincir marketin şubesinde etiket fiyatı 138 lira olan kestanenin kasadaki fiyatının 169 lira olduğu görüldü. Müşteriler duruma tepki gösterirken, fiyat farkı nedeniyle markete ürün başına 2 bin 172 lira para cezası kesildi.

Samsun'da bir zincir market şubesinde etiket fiyatı 138 lira olan kestanenin fiyatının kasada 169 liraya çıkması tepkilere neden oldu.

RAF İLE KASA ARASINDA 31 LİRALIK FARK

Samsun'da Kavak ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde bulunan Mahmutlu Sapağı'ndaki bir zincir market şubesinde yılın ilk raf-kasa fiyat farkı vakası yaşandı. Kestaneyi 138 liradan aldığını zanneden müşteriler, kasadan aldıkları fişte ürünü 169 liraya aldıklarını gördü. 31 liralık raf-kasa farkına itiraz eden müşteriler, durumun sebebini mağaza çalışanlarına sordu.

Mağaza çalışanları, kestane fiyatındaki farkın etiketi değiştirmeyi unuttukları için yaşandığını söyledi. Vatandaşların etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın aynı olması gerektiğini hatırlatması üzerine ise çalışanlar, zammın yılbaşı ile birlikte uygulanmaya başlayacağını ve etiketleri yeni fiyatlara göre değiştireceklerini söyledi.

ÜRÜN BAŞINA 2 BİN 172 LİRA CEZA

Yetkililer, Ticaret Bakanlığı'nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77'nci Maddesi uyarınca raf-kasa fiyat farklarında satıcıya ürün başına 2 bin 172 lira ceza uygulandığı belirtti.

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