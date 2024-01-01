Zincir markette fiyat kurnazlığı! Etikette 138 lira olan kestanenin fiyatı kasada 169 liraya çıktıv

2024 Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | Ocak 2024 Zamlı Sigara Fiyat Listesi JTI grubunda yer alan sigara markalarına 3 lira zam gelirken, satışlar yarından itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek. 2024 Ocak yılbaşında sigaraya zam var mı?, Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 2 Ocak Sigaraya ne kadar zam gelecek?, Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2024 Sigara Fiyat Listesi, 2024'de Sigaraya Yüzde 25 Zam Geliyor mu?, Zam gelen sigaralar listesi...