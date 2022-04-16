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Zamlar milletin belini büküyor" diyen MHP'li Baki Ersoy, Bahçeli'ye bağlığını bildirip partisinden istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar milletin belini büküyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalarının ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ersoy, çıkacak kararı beklemeden Bahçeli'ye bağlılığını bildirerek partisinden istifa etti.

Zamlar milletin belini büküyor" diyen MHP'li Baki Ersoy, Bahçeli'ye bağlığını bildirip partisinden istifa etti
Ömer
Ömer
16 Nisan 2022 Cumartesi 23:07

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde yerel bir televizyon kanalında ekonomi gündemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler bulunmuştu. Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" demişti.

Ersoy bu sözlerinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi. Disiplin süreci devam eden Ersoy'la ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Ersoy'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yönter'in bu paylaşımının üzerinden çok geçmeden Ersoy'dan yeni bir haber daha geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Baki Ersoy, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" dedi.

Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında bulunan değerlendirmelerde Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor" demişti.

Ersoy, açıklamasının devamında şöyle konuşmuştu: "Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım. 'Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu, bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum."

Bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı. Yalçın yazılı açıklamasında, "MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer vermişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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