Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali

Yerel seçim günü yüzündeki morlukları dikkat çeken ve evinde düştüğü öğrenilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 gün sonra yeniden görüntülendi. MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Bahçeli'nin yüzündeki morlukların hala geçmediği dikkatlerden kaçmadı.

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, vefatının 27. yılında anıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticileri, Beştepe'deki Türkeş'in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

SEÇİM GÜNÜ YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimde Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa giderek oyunu kullanmıştı. Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bahçeli'nin birkaç gün önce evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenilmişti.

BAHÇELİ'NİN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bahçeli, bu kez de MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü vesilesiyle mezarlık ziyaretinde görüntülendi. Bahçeli'nin yüzündeki morlukların ise hala durduğu görüldü.