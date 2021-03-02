Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplansının ardından yaptığı açıklamada okul öncesi, 8. sınıf ve 12 sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Yüz yüze eğitimle ilgili velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği açıklamalarda bulunan Erdoğan, 8. ve 12 sınıflar ile birlikte okul öncesi eğitimde yüz yüze eğitim modeline geçileceğini duyurdu.

8. VE 12. SINIFLARLA BİRLİKTE OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİM BAŞLIYOR

"Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır." diyen Erdoğan, liselerde de sınavların yüz yüze yapılacağını açıkladı.

LİSELERDE SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır."