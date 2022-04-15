Yurtdışından vergisiz alışveriş nasıl yapılır?, Vergiden muaf Ürün ve Eşya Getirme Şartları nelerdir? 2022

Yurt Dışından telefon getirmek 2022, Yurt Dışından gelen telefonu açtırmak, Sigara Getirme Limiti ve Şartları 2022, Yurt Dışından Kaç Litre İçki Hakkı Vardır?, Yurt Dışından Elektronik Eşya Kimler Getirir ve Kimler Getiremez, Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harçları Ödeme 2022, Yurt Dışından Getirilen Elektronik Cihazlar için Ödeme Yapılması Gerekli mi?, Yurt Dışından Kaç Litre İçki Hakkı Vardır?, 1.500 Euro Üzerinden Uygulanan Vergiler, Yurt Dışından Gelirken Yanımızda Neler Getirebiliriz.. İşte detaylar

Yurt dışına seyahat edenler, orada yaşayıp ülkesine gelirken bir şeyler getirmek isteyenler bazı durumlarda gümrük şartlarına takılmaktadır. Gönül ister ki cep telefonları, bilgisayarlar, çikolatalar uygun fiyatlarla alınıp ülkemize alınsın ama tabi her ülkenin olduğu gibi bizim ülkemizin de kuralları var. Ara başlıklarla sizlerle bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kimler yurt dışında eşya getirebilir, kimler cep telefonu veya bilgisayar getirebilir, getirilen telefonların harçları nereye ödenir, sigara ve alkol getrime şartları nedir, tüm bunları ara başlıklarda detaylandıracağız. Konu başlıklarımıza geçmeden önce madde madde tütün ürünleri, alkol, gıda, elektronik ürünlerle ilgili getirme şartlarının bir bölümünü maddeler halinde sunalım, sonrasında “kimler yurt dışında eşya getiremez ya da kimler getirebilir” konu başlığı ile başlayalım. Muafiyet kapsamında yer alan eşya cinsleri ve adet sayıları aşağıdaki gibidir:

Tütün, Sigara, Alkol ve Gıda Ürünleri

Sigara: 600 adet

Her birisi 3 gr ağırlıktan ağır olmayan purolar: 100 adet

Puro: 50 adet

Kıyılmış tütün: 250 gr.

Pipo tütün: 250 gr.



ALKOLLÜ ÜRÜNLER

% 22’yi geçen alkol oranına sahip alkollü içkiler 1 lt.

% 22’yi geçmeyen alkol oranına sahip alkollü içkiler 2 lt.



KOZMETİK ÜRÜNLER

600 ml oranını aşmayan parfüm, kolonya, esans veya losyon gibi ürünlerle 5 cilt bakım ürünü ve makyaj ürünlerinin tamamı



GIDA ÜRÜNLERİ

Çay: 1 kg.

Çözülebilir hazır kahve: 1 kg.

Kahve: 1 kg.

Çikolata: 1 kg.

Şekerden üretilen gıda ürünü: 1 kg.

İsteyen yolcular; 1 kg çikolata veya 1 kg şekerden üretilen gıdaların yerine 2 kg’lık haklarını sadece bir madde için kullanabilirler.

Yurt Dışından Elektronik Eşya Kimler Getirir ve Kimler Getiremez

Yurt dışında yaşayan, mevcut olan Türk vatandaşları ve turist sayılanların tümü yolcu olarak anılır ve vergiden de muaf olurlar. Yurt dışından eşya getirebilirler. Gelelim kimler yurt dışından eşya getiremez sorusuna? Yolcu taşımacılığında olan kişiler ve yolcu nakil hizmetlileri yolcu olarak sayılmadığından dolayı, bu kişiler eşya getirmesi yasaktır.

Cep Telefonu ve Bilgisayar Getirme Şartları 2022

Yurt dışından cep telefonu ve bilgisayar gibi elektronik eşya getirmeyi isteyenlerin öncelikli olarak bilmesi gereken bilgilerden biri 2022 itibarıyla birlikte değişim gösteren gümrük kanununa göre ülkemize getirilen tüm telefonlar adına ürün başına 1500 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemenin adı IMEI kayıt ücreti adıyla bilinmektedir.

Yurt dışından bilgisayar getiriyorsanız ve bu kişisel kullanım için kullanılacaksa herhangi bir ödeme gerçekleşmeyecektir. Fakat hediye olarak alındıysa bandrol ücretleri şu şekilde olacaktır:

Cep telefonu: 20 euro

Bilgisayar & Tablet: 10 euro

Elektronik cihaz: 18 euro

Oto televizyonu 8 euro

148 Ekran TV: 80 euro

Yukarıda okuduğunuz ürünler, ülkemize getireceğinizde vereceğiniz vergi ödemeleridir. Fakat kargoyla getirilmesi durumunda daha yüksek vergiler ve ücretler ödemek zorunda olabilirsiniz.

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harçları Ödeme 2022

2022’de yürürlüğe giren kanun kapsamında E-devlet üzerinde kaydını yaptırdıktan sonra telefon harç ücretlerinin yatırılması gerekmektedir. Bu harç ücretlerini vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara, kredi kartları ile ödeme yaparak kayıt ücretlerini yatırabilirsiniz.

Yurt Dışından Kargo ile Telefon ve Elektronik Eşya Getirmek

2022 gümrük vergisi limitinin belirtildiği rakam 22 euro’dur. 22 Euro sınırını aşan ürünlerde önemli derecede ücretler ödeyebilirsiniz. Hem vergisi hem de ürünün gerçek değerinin belirlenmesi üzerine çıkan ücretin sizden ödenmesi beklenir.

Kargo ile yurt dışı siparişlerinde alınacak verginin oranı şu şekildedir:

Ürünler, AB üyesi ülkedense % 18

Ürünler, AB üyesi olmayan bir ülkedense % 20 derecesindedir.

Ayrıca gümrük vergisi, KDV, İlave Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi dahil olmak üzere birçok vergi kalemi sizden tahsil edilebilir.

Eğer yurt dışından bir yolcu, ülkesine gelmeden 30 gün önce veya ülkeye giriş yaptıktan sonraki 90 günde kargoyla gönderilen kişisel eşyalarına hiçbir vergi uygulanamaz. yolcunun ülkeye giriş yaptığını kanıtlaması yeterlidir.

Yurt Dışından Getirilebilir Eşyalar 2022

Yurt dışından getirebileceğiniz eşyaların listesi aşağıdaki gibidir:

1 adet plazma TV ve LCD

1 adet video kamera cihazı

1 adet GPS

1 adet bilgisayar

1 adet bilgisayar yedek parçası

1 adet oto radyo

1 adet ses kayıt cihazı

1 adet cep telefonu

Yurt Dışından Getirilen Elektronik Cihazlar için Ödeme Yapılması Gerekli mi?

Yurt dışından getirilen her cihaz için gümrük kapsamında ödeme yapılması gerekir. TRT adına bandrol ücreti ödenmesi gerekir. Bu fiyat da 1-20 euro arasında değişim göstermektedir.

Yolcu Beraberi Eşya Muafiyeti Şartları 2022

Yolcu beraberi eşya muafiyetinin anlamı; yolcuyla birlikte gelen ticari amaç gütmeyen eşyaların tümüdür. Zaman kavramı olarak da ya yolcu ülkeye giriş yapmadan 1 ay öncesinde ya da ülkeye giriş yapmasının ardından 3 ay sonra getirilenler eşya olarak anılmaktadır.

Yolcuyla birlikte olmak koşulu ile kayıt ücreti dahil 430 euro’yu geçmeyecek olan eşyalardan vergi alınmamaktadır. Tütün, alkol gibi ürünlerde de belirtilen miktarı geçmediği sürece vergi alınmaz. Tütün ve alkol ürünlerinde vergiden sadece 18 yaşından büyükler faydalanabilmektedir.

Yurt Dışından Getirilen Elektronik Eşyanın Değeri Nasıl Belirlenir

Yurt dışından getirilen eşyaların faturasının ya da ödendiğine dair bir belgenin olması gerekir. Eğer bu belgelerden herhangi biri yoksa Gümrük Bakanlığınca belirtilen gümrük vergi ücretleri baz alınmaktadır.

Yurt Dışından Sigara Getirme Limiti ve Şartları 2022

2022 güncel gümrük kuralları dahilinde, yurt dışından getirilen sigaranın yasal durumları kanunlar tarafından belirlenmiştir. 2022 yılı güncel bilgisi ile sigara limitinin durumu 3 kartondur. Yani yurt dışından tek seferde en az 3 karton ya da tekli olarak 600 sigara getirebilirsiniz. Fakat bazı sigaraların paketlerindeki miktar farklılığı nedeniyle hesabını yapmanız gerekir. Yani 600 tek sigarayı vergisiz olarak ülkenize getirebilirsiniz. Unutmayın ki sigara ve alkolde limit yaş sadece 18 yaş ve üzeridir.

Yurt dışından gelişte en çok aratılan cümleleri başında alkol ve sigaranın ne kadar fazla getirilebileceği sorusudur. Bu limitleri sizler için derledik, maddeler halinde hazırladık. Herkes tarafından merak edilen sigara limitleri şu şekildedir:

Sigaraların 600 tane olması gerekir

Sigarillolar dediğimiz her bir adeti 3 gr üzeri olmayan puroların 100 tane olması gerekir

50 adet puro sınırı vardır

Kıyılmış tütün dediğimiz 200 yaprak sigara kâğıdı sınırı mevcuttur

Pipo tütünü için de belirtilen gramaj 250 gr.’dır.

Yurt Dışından Elektronik Sigara Getirmek Yasak Mı

İlginçtir ki ülkemizde elektronik sigara satışı yasaktır fakat yurt dışından getirmek yasak değildir. Kargo ile elektronik sigara da getirebilirim o zaman diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kargo aracılığı ile gelen ürünler gümrükte kalır ve geri iadesi istenir.

Yurt Dışından İçki, Alkol Getirme Limiti ve Şartları 2022

Yurt dışından gelirken free duty’lerin ilgi çekiciliği belki bir anlık sizi alkol almaya çekebilir. Aman limitleri dikkatle takip edin. Limiti aşan her alkolün gümrüğe takılacağı, alıkonulacağını aklınızdan çıkarmayın. 2022 güncel içki limit bilgisi şu şekildedir; şişe bazında değil, litre bazında limitler konulmuştur. Arama motorları üzerinde aratılan en çok sorulan sorulardan biri de yurt dışından gelirken kaç adet alkol getirebilirim, limitim nedir sorularıdır. Hemen aydınlatalım sizleri;

ALKOLLÜ ÜRÜNLER

% 22’yi geçen alkol oranına sahip alkollü içkiler 1 lt.

% 22’yi geçmeyen alkol oranına sahip alkollü içkiler 2 lt.

Yurt Dışından Kaç Litre İçki Hakkı Vardır?

Yurt dışından alkol getirmek için ticari amaç gütmeyecek şekilde en fazla 2 litre içki getirebilirsiniz. 2 litrenin dışında olan her alkol için de ayrıca vergi hesaplaması yapılmaktadır.

Yurt Dışından Kozmetik Ürün Getirme Limiti

Yurt dışından getirilen kozmetik ürün ve cilt bakımı eşyaları için 430 euro ya kadar olan ürünler için (kişisel bakım için kullanmanızı varsayarsak) hiçbir ücret ödenmez. Aşağıda belirteceğimiz limitleri aşarsanız eğer, bu durumlarda vergi istenmektedir:

Parfümün 600 ml ağırlığını geçmemesi gerekir

Makyaj veya Cilt Bakım Ürünlerinin de 5 adetten fazla olmaması gerekir.

Toplamda 600 ml ağırlığı geçmeyen ve de 5 adeti geçmeyen cilt ürünleri için vergi alınmaz.

Yurt Dışından Gıda Ürünleri Getirme Hakları

Vergi dışı olan tüm gıdaları yanınızda getirebilirsiniz. Ya bir ay öncesinden ya da ülkeye giriş yaptıktan 3 ay sonra kargo ile getirebilirsiniz. Gümrüğe takılmadan geçebileceğiniz limitler aşağıdaki gibidir:

1 kg çay

1 kg. hazır kahve

1 kg kahve

1 kg çikolata ürünü

Şekerden yapılan gıdalar 1 kg.

İsteyen yolcuların çikolata ya da şekerden birini seçerek 2 adet alması da kanunlar tarafından sağlanmıştır.

Yurt Dışından İlaç Getirme 2022

Yurt dışından gelirken her şeyde olduğu gibi belirli limitlerle birlikte kullandığınız ilaçları getirebilirsiniz. Sağlık bakanlığınca verilen ilaçlarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz. Ülkemizde durulacak olan zamana bağlı olarak da ilaç miktarı belirlenmektedir.

1.500 Euro Üzerinden Uygulanan Vergiler

Yolcuyla birlikte ülkeye giriş yapan diğer yolcuların 1500 euro’yu aşan eşyalarda alınacak vergi yasal mevzuatlarca belirli şekilde kurallar dahilinde tahsil edilmektedir. ayrıca gümrük ve KDV de hesaplanarak ürünlere eklenmesi uygun görülmüştür.

Yurtdışından Online Alışveriş Yapanlar Ne Kadar Vergi Öder

Yurt dışından dijital alışveriş yapmayı seçenler belirli bir limite takıldığından dolayı biraz zorlanabilirler. Bazı ürünlerin fiyatından fazla gümrük vergi bedelleri çıkabilmektedir. Yasalarda yapılan güncelleme ile birlikte yapılan her alış veriş için belirlik bir ücret ödemeniz gerekir. Daha önce 2 euro limiti olan aşağıda verilen güncel fiyatlarla birlikte yenilenmiştir.

Alınacak vergilerin listesi de şu şekildedir:

Gümrük vergisi %20

Özel tüketim vergisi %20

KDV %18

Avrupa’dan sipariş edilen ürünlerin vergisi % 18 ÖTV

Diğer ülkelerden verilen sipariş için % 20 ÖTV

Yurt Dışından Gelirken Yanımızda Neler Getirebiliriz?

Yurt dışından nasıl bir amaçla olduğu önemli olmaksızın belirli limitler dahilinde bilgisayar, cep telefonu, çikolata, içki sigara ile gelebilirsiniz. Fakat ülkemizdeki vergi hesaplamalarını yaptığınızda bazı ürünlerin hiç getirilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin uygun bir cep telefonu aldım deyip ülkenize döndüğünüzde bir o kadar daha ödeme yapıp telefon kayıt ücretini yeniletmeniz gerekmektedir.

Bu nedenle elektronik cihazların kayıt ücretleri pahalı olduğundan neredeyse pek mantıklı olmadığını söyleyebiliriz. 430 euro tutarını geçmeyen elektronik eşyalar içinde vergi ödemeyeceğinizden dolayı bu tutara kadar olan eşyaları alabilir, ülkenize getirebilirsiniz.

Yazılarımızı takip edebilir, güncel akışımızı sayfamız üzerinden takip edebiliriniz. Limitlerinizin hiçbir zaman kısıtlanmaması, hayatınızın daima renkli olması dileğiyle. Yazımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.