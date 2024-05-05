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Yine sokak köpeği, yine facia!

Bursa'da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan 2’si yaralandı. Köpeklerin saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yine sokak köpeği, yine facia!
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2024 Pazar 21:16

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı.

Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı.

Çocuklardan biri saldırı anında olay yerinden kaçtı, biri saldırı anında düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı düşen çocuğu köpeklerden çekerek kurtardı. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sahipsiz köpekleri yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren ekipler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, köpeklerin önce çocukların yanından geçtiği daha sonra tekrar geri dönerek çocuklara saldırdığı görülüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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