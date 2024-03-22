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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
Admin
Admin
22 Mart 2024 Cuma 11:07

"Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" olarak tanınan ve bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında vefat etti.

Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta oyuncu, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı. "Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.

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