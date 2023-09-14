Yerlikaya, Soylu döneminde rütbeleri sökülen eski emniyet müdürlerine haklarını iade etti

2022 yılında rütbeleri sökülen, silahları alınan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara girişi yasaklanan Sabri Uzun ile eski Emniyet Müdürü ve KOM Dairesi Başkanı Hanefi Avcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İki ismin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde yargıya yaptıkları başvuru kabul edilmiş ancak karar uygulamaya konulmamıştı. Uzun ve Avcı'nın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yargı kararını uygulamaya almasıyla haklarını geri aldıkları iddia edildi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde alınan Disiplin Kurulu kararıyla rütbeleri sökülen eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, konuyu yargıya taşımıştı. Başvurular idari yargı tarafından kabul edilirken karar, bakanlık tarafından uygulamaya konulmamıştı. İçişleri Bakanı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya'nın bu kararı uygulamaya koyarak iki isme haklarını geri verdiği öne sürüldü.

2022 YILINDA RÜTBELERİ SÖKÜLMÜŞTÜ

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un, 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara girişi yasaklanmıştı. Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Hanefi Avcı hakkında da, "AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini" söylediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından Avcı'nın 20 Haziran 2022'de rütbeleri ve silahı alınmıştı.

YARGI BAŞVURULARINI KABUL ETMİŞTİ

Gazete Duvar'ın haberine göre; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Disiplin Kurulu'na verilen Uzun ve Avcı, kendileriyle ilgili kararı yargıya taşımıştı. Emekli olduktan sonra elde ettikleri hakları elinden alınan Uzun ve Avcı'nın başvurusu, idari yargı tarafından kabul edilmişti. Ancak mahkeme kararı bakanlık tarafından uygulamaya konulmamıştı.

YERLİKAYA KARARLARI İŞLEME KOYDU

Seçim sonrası yeni Kabine'de İçişleri Bakanı olarak görev alan Ali Yerlikaya ise "hukukun üstünlüğü" noktasında mesajlar verdiği konuşmalarının ardından Uzun ve Avcı ile ilgili kararları işleme koydu. Böylece Uzun ve Avcı'ya hakları iade edildi.