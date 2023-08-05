Yer: Türkiye! Sokak ortasında kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

Antalya Alanya'da kaydedildiği öne sürülen videoda, 2 kişinin çevredekilere aldırış etmeden sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüldü. Görüntü kısa sürede yayılırken sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Videoda 2 kişinin akşam vakti sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Videodaki şahısların uygunsuz hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri parklarda önlem alınmasını istedi.

AKILLARA BEBEK SAHİLİ GELDİ

Söz konusu video akıllara Bebek Sahili'nde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi getirdi. 31 Mayıs 2022'de Bebek Sahili'nde uluorta ilişkiye giren erkek ve kadın gözaltına alınmıştı. Erkek tutuklanırken, kadının ise akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmişti.