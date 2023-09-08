YARDIM YAPAN
YARDIM YAPAN
0
zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
2

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı

Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, partisinin 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Seçimleri'ne tek başına gireceğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı
Kamusaati
Kamusaati
08 Eylül 2023 Cuma 23:14

 Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Zor, belediyeleri kazanmaları halinde gerçekleştirecekleri vaatleri anlattı.

Kendi logo ve adayları ile...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 3’e yakın oy aldığını hatırlatan Zor, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri'ne hazır olduklarını söyleyerek, “Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi’nden aday adaylığı başvurusunda bulunacak 30 yaş altı gençlerden ve yüzde 40 engelli vatandaşlardan özel katkı payı alınmayacağını da belirten Zor, sözlerini seçimlerin Türkiye’ye hayırlar getirmesini dileyerek noktaladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Tepki toplayan ek MTV iptali için AYM'ye başvurdular
Tepki toplayan ek MTV iptali için AYM'ye başvurdular
0
Tarım Kredi Gübre Fiyatları Eylül 2023 Güncel Traktör yağı fiyatları listesi
Tarım Kredi Gübre Fiyatları Eylül 2023 Güncel Traktör yağı fiyatları listesi
0
Hindistan'da 14 yaşındaki kız çocuğu, 11 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra canlı canlı yakılarak öldürüldü
Hindistan'da 14 yaşındaki kız çocuğu, 11 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra canlı canlı yakılarak öldürüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.