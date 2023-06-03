Yeni kabinede yer alan bakanların memleketleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni bakanlar kurulunu açıkladı. Bakanların ismi açıklandıktan sonra ise memleketleri merak konusu oldu. İşte yeni bakanların memleketleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"nin ardından 28. Dönem Kabinesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte yeni dönemde görev alacak isimler ve bakanlıkları da belli oldu.

2 isim bakanlar kurulunda tekrar yer alırken, 16 isim kabinenin yeni üyesi olarak görev yapacak.

Yeni açıklanan kabinenin ardından ise bakanların memleketleri merak konusu oldu.

İşte yeni kabine üyelerinin memleketleri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Bingöl

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Bartın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Konya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Mardin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Kayseri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Trabzon

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak - Rize

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Batman

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Konya

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Antalya

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Erzurum

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Ardahan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Konya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - İstanbul

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Kastamonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Konya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu - Trabzon