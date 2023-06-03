Yeni kabinede yer alan bakanların memleketleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni bakanlar kurulunu açıkladı. Bakanların ismi açıklandıktan sonra ise memleketleri merak konusu oldu. İşte yeni bakanların memleketleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"nin ardından 28. Dönem Kabinesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte yeni dönemde görev alacak isimler ve bakanlıkları da belli oldu.
2 isim bakanlar kurulunda tekrar yer alırken, 16 isim kabinenin yeni üyesi olarak görev yapacak.
Yeni açıklanan kabinenin ardından ise bakanların memleketleri merak konusu oldu.
İşte yeni kabine üyelerinin memleketleri...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Bingöl
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Bartın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Konya
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Mardin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Kayseri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Trabzon
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak - Rize
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Batman
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Konya
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Antalya
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Erzurum
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Ardahan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Konya
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - İstanbul
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Kastamonu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Konya
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu - Trabzon