Yemekteyiz tarihinde bir ilk! Yarışmacı kurbağa bacağı yaptı, rakibi fenalık geçirdi

2021 yılında MasterChef'e katılan Fikret, Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de mücadele etti. Fikret, yarışmacılara yarışma tarihinde bir ilk olan ballı hardallı kurbağa bacağı yaptı. Fikret'in ana yemeğini gören rakibi Sema ise fenalık geçirerek çekimden çıkmak istedi.

YARIŞMA TARİHİNDE BİR İLK

Haftanın dördüncü gününde 75 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için mücadele eden Fikret Tuğ, "Öyle bir yemek yapacağım ki herkes parmaklarını yiyecek. Ya da önündeki yemeğe dokunamayacak" diyerek kurbağa bacağı hazırladı. Fikret'in ana yemeğini göre rakibi Sema, tadına bakmak istemediğini hatta çekimden çıkmak istediğini belirtti. Getirilen kurbağa bacağının porsiyonunu az bulan Zuhal Topal, böyle bir yemeğin yarışma tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

ZUHAL TOPAL: YA FAZLA PUAN VERECEKSİN YA DA TADINA BAKACAKSIN

Öte yandan Sema'nın ısrarlı yemeği yemek istemediğini söylemesiyle araya giren Zuhal Topal, "Format gereği her yemeğin tadına bakmak zorundasın ama kendini iyi hissetmediğin için seni zorlamayacağım. Fikret'in de hakkını yediremeyeceğim için ya ana yemek olduğu için 2 puan fazla vereceksin ya da tadına bakarak puanlama yapacaksın" dedi.