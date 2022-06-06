Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti Kredi Kartlarıyla Habersizce Siparişler Veriliyor İddiası 6 haziran 2022

Yemeksepeti verileri çalındı mı?, BANA Bİ Yemeksepeti kart bilgileri çalındı mı?, yemeksepeti kimler hacklendi?, Yemeksepeti kredi kartı silme nasıl yapılır?, Yemeksepeti Hakkında Yeni Veri Sızıntısı İddiası: Kayıtlı Kredi Kartlarıyla Habersizce Siparişler Veriliyor, Yemeksepeti'nin bir kez daha siber saldırıya uğradığı ve milyonlarca kullanıcının bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Peki, Yemeksepeti hacklendi mi?

Yemeksepeti Hakkında Yeni Veri Sızıntısı İddiası: Kayıtlı Kredi Kartlarıyla Habersizce Siparişler Veriliyor

Yemeksepeti hacklendi mi?, bilgiler çalındı mı ?, son dakikalarda herkes bunu araştıryor... Geçtiğimiz hafta kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yenileyen Yemeksepeti, son günlerde büyük bir güvenlik açığı iddiasıyla gündeme geldi. Bazı Yemeksepeti kullanıcıları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda hesaplarına kayıtlı olan kredi kartlarından kendilerinden habersiz bir şekilde sipariş verildiğini paylaştı.

Yemeksepeti kaç kişinin bilgisi çalındı?

Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti yeni bir siber saldırı iddiasıyla gündemde

Yemeksepeti kredi kartı silme nasıl yapılır?

Sosyal medyada kullanıcıların aktardıklarına göre Yemeksepeti hesapları, bilinmeyen kişilerce ele geçiriliyor ve hesaba kayıtlı kredi kartı üzerinden sipariş veriliyordu. Hesap şifresinin değiştirilmesi de bu duruma engel olamıyordu. Kullanıcıların aktardıkları iddialar şu şekildeydi:

Yemeksepeti kullanıcılarının hesabından siparişler verildi:

"Yemeksepeti kesin yine hacklendi az önce hesabımdan bilgi dışımda işlemler yapıldı iptal edildi tekrar işlemler yapıldı(...)"

Yemeksepeti’ndeki yeni veri sızıntısı iddialarının ardından diğer sosyal medya kullanıcıları da tepkilerini göstermeye başladı. Kullanıcılar tarafından Yemeksepeti’ne verilen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

8 ay önce siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti'nin yeniden hacklendiği iddia edildi. Binlerce kişinin kullanıcısı olduğu siteyle ilgili iddialar ardından Yemeksepeti'nin mavi tıklı Twitter adresinden siber saldırı açıklaması geldi. Şirketten yapılan açıklamada "kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundukları" belirtildi.

Yapılan açıklamada;

"Kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşıp fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Yemeksepeti hesabı nasıl kapatılır?

1) Hesabınızı silmek için öncelikle Yemek Sepeti uygulamasına giriş yaptıktan sonra iletişim formunu kullanabilirsiniz. 2) (212) 359 18 00 nolu numaralarını arayıp hesap iptal talebinizi belirtebilirsiniz, 3) info@yemeksepeti.com adresine e-mail atarak da Yemeksepeti hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.