Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'den istifa edecek

İyi Parti'de Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri sonrası muhalif çevrelerde hedef haline gelen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini duyurdu.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nda yaşanan krizle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini tek tek sıralayan Ağıralioğlu, "Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim, Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum." diyerek CHP'nin HDP ile olan yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Altılı masaya ve Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e pusu kurulduğunu belirten Ağıralioğlu'nun "Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfredilmesinden rahatsızız." ifadeleri de ayrıca dikkat çekti.

Milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunmadı

Yavuz Ağıralioğlu, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı

Bu durumun üzerine Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini paylaştı.

Yaşananlardan sonra İyi Parti cephesindeki sessizlik bozuldu.

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Ana Haber'de aldığı bir kulis bilgisini paylaştı.

Yılman'ın İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'na dayandırdığı bilgiye göre Ağıralioğlu'nun yarın Meral Akşener'den bir randevu talep ettiği aktarıldı.

Canlı yayında paylaşıldı: İstifa edecek

Tam da bu esnada Yavuz Ağıralioğlu, sunucu Mehmet Akif Ersoy'a bir mesaj gönderdi.

Ağıralioğlu, Ersoy'a mesaj atarak yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı.

Ağıralioğlu ayrıca yarın bir basın toplantısı da düzenleyeceğini duyurdu.

İyi Parti'den açıklama geldi: Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecek

Öte yandan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine ANKA'ya açıklama yaptı.

Zorlu, “İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir.” dedi.