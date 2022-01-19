Yarın Okullar Tatil mi? 20 Ocak 2022 Perşembe Kar Tatili olan İller

Yarın Okullar tatil mi? 20 Ocak KAR TATİLİ OLAN İLLER, Kar yağışı sonrasında öğrenciler kar tatilini merak ediyor. Peki Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul okullar tatil mi?, İstanbul, Bolu, Trabzon, Rize, Kayseri, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu, Nevşehir, Afyonkarahisar, Bayburt, Sivas, Karaman, Kilis, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Uşak, Burdur, Elazığ, Konya ve Zonguldak'ta okullar kar nedeniyle tatil mi?, işte kar tatili olan iller ve ilçeler tam liste

Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması aksayabilir, Bazı illerde okullar tatil edilme ihtimali bulunuyor

20 Ocak 2022 tarihide, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve valiliklerden bir açıklama gelmedi gelirse yayınlayacağız.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Dün birçok ilde tatil edilmişti. 19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin kar tatili olan iller ve ilçeler belli oluyor

19 OCAK - KAR TATİLİ OLAN İLLER

Kayseri'de 19 Ocak da eğitime 1 gün ara verildi

MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi

BİNGÖL

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da etkili olan soğuk hava sonrasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Çankırı’nın 4 ilçede tüm okullarda, 1 ilçede de taşımalı eğitime 19 Ocak çarşamba günü 1 gün ara verildi. Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerindeki tüm okulların 19 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu. Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

ADIYAMAN

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bu gün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ELAZIĞ

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine” denildi. Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Vali Çiçek, "Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle yarın Afyonkarahisar'da 1 gün okulları tatil ediyoruz. 1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum. Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz" dedi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 ocak çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime ( halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır.'' dedi.

TUNCELİ

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır” denildi

BOLU

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Domaniç Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,” İlçemizde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19/01/2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19/01/2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MANİSA

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kaymakamlık ilçedeki okullara bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Demirci Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 18 Ocak 2022 Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir."

İZMİR

İzmir Kiraz'ın bazı kırsal kesimlerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kiraz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik-Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DENİZLİ

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok ilçede eğitim öğretime ara verilmişti. Bazı bölgelerde kar etkisini artırarak devam ederken, Çameli Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Taşımalı eğitime tabi olan okulların yüz yüze eğitime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verildiğini belirten açıklamada, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.

KASTAMONU

19 Ocak Çarşamba Kastamonu Abana ve Tosya ilçeleri hariç tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ve öğretime ara verilmesine,

Abana ve Tosya ilçeleri hariç ilimiz genelindeki özel rehabilitasyon merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışı kentte yarın da devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 13 dereceye kadar düşecek. Bu arada, kar yağışı nedeniyle Konya- Antalya karayolunun Alacabel mevkisinde TIR ve kamyonlarla zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin verilmedi.

Konya'nın 25 ilçesinde tamamen, 3 ilçesinde de çok sayıda kırsal mahallede kar yağışından dolayı 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okulların tatil olduğu ilçeler şunlar:

"Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak." Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.

NİĞDE

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü (1 gün) okula ara verildi. Yapılan açıklamada,'' İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 19.01.2022 tarihi Çarşamba günü 1 gün süreyle tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş olup, hamile ve engelli kamu personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.'' denildi.

KİLİS

Kilis Valiliği, il genelinde okulların yarın tatil olduğunu açıkladı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle yarın 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

KARAMAN

Karaman Valiliği de okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim, çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Karaman’da yoğun kar yağışının yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.

SİVAS

Sivas’ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi için Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

BAYBURT

Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Kar yağışı ve tipi, Bayburt- Araklı yolu ile Bayburt- Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.

NEVŞEHİR

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Olumsuz hava koşulları eğitimi de engelledi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın Nevşehir genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlar ise 1 gün idari izinli sayılacak.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi,Kocasinan, Talas, Hacılar,İncesu ilçelerimizde eğitim öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır.”

YOZGAT

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

DİYARBAKIR

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır’ımız il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarımızdan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerimiz, 19 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklar” ifadelerine yer verdi.

OSMANİYE

Osmaniye merkezde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Bu kapsamda Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Bahçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bahçe ilçemizde yoğun kar yağışı ve ulaşımın aksaması nedeniyle 19 Ocak 2022 tarihi Çarşamba günü tüm merkez ve köy okullarımızda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda, ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, ilimiz genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

BATMAN

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE, GÜMÜŞHANE, ORDU, GİRESUN

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle valiliklerce eğitim-öğretim 1 gün süreyle tatil edildi. 4 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.

BURSA

Bursa’nın Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre bu gece yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 19.01.2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiş olup, kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır”. denildi.