Yargıtay cezayı fazla buldu, Kadir Şeker'e tahliye yolu göründü

Türkiye, İstanbul Bebek'te çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin skandal görüntülerini konuşurken, aynı bölgeden mide bulandıran bir video daha internete düştü. Çıplak bir şekilde bankta yatan şüpheli, görüntülerin infial yaratması sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Adli soruşturma başlatılan şahsın 6 suç kaydı bulunduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.