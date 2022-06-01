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Yargıtay cezayı fazla buldu, Kadir Şeker'e tahliye yolu göründü

Temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı bozdu. Yerel mahkemenin karara uyması durumunda, Şeker'e tahliye yolu göründü

Yargıtay cezayı fazla buldu, Kadir Şeker'e tahliye yolu göründü
Kamusaati
Kamusaati
01 Haziran 2022 Çarşamba 10:47

Kadına yönelik şiddete sessiz kalmadı, hayatı değişti...

Özgür Duran’dan şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Duran’ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Konya’da yaşanan talihsiz olay neticesinde, bir kadını kurtarmak isteyen Şeker katil oldu.

Şeker hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Yargıtay cezayı bozdu

Öte yandan Şeker’in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, cezayı fazla buldu. Kadire Şeker'e verilen ceza, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yerel mahkemenin karara uyması durumunda, Kadir Şeker’in tahliye olabileceği öğrenildi.

Yargıtay, tahrik hükümlerinin Şeker lehine uygulanmasına hükmetti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı bozarak tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.

Şeker’e edilen küfürlere ve darba dikkat çekildi

Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi.

Ceza 10 yıla düşecek

Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hâl indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek. Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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