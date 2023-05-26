Yapılandırma başvurularının 1 ay uzatılma kararı Resmi Gazete'de

Kamu alacakları ile ilgili yapılandırmalar için başvuru tarihlerinin son günü, mayıs ayının sonundan haziran ayının sonuna sarkıtıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihinin 1 ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekildi.

Ödemenin ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış oldu.

Son başvuru 30 Haziran, ilk taksit ödeme 30 Temmuz

Böylece vergi ve SGK primleri başta olmak üzere birçok kamu borcu için son başvuru tarihi 30 Haziran olurken, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzadı.

Karar hangi borçları kapsıyor?

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, askerlik, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar 48 taksitle ödenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiriliyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırma kapsamında.

Trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Borçlar 48 taksitte ödenebiliyor

Paketle birlikte 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

Borcu peşin ödeme, 12, 18, 24, 36 ve 48 ay ödeyebilme seçenekleri bulunacak.

Yapılandırmanın iki taksidinin mutlaka zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekecek.

Yapılandırma için e-Devlet üzerinden ve ilgili kurumlara şahsen müracat edilerek yapılması mümkün.

Peşin ödemede faizlerin yüzde 90'nı siliniyor

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, ana paranın dışındaki katsayı tutarının yurt içi-üfe tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek.

İdari para cezasının asıl alacağından yüzde 25 oranında indirim

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

İcra takibi durdurulacak

Yapılandırmadan yararlandırmak için açılmış davalardan vazgeçilecek. Yapılandırma yapanlara icra takibi durdurulacak.

Yapılandırmada son durum

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırmasına başvuru 13 Mart'ta başlanmıştı.

362 milyar liralık kamu alacağını kapsayan yapılandırma için bugüne kadar 3 milyon 279 bin 311 mükellef, 4 milyondan 883 bin 464 dosya için başvuru yaptı.

Yapılan başvuruların karşılığında 178 milyar 300 milyon liralık bir alacak yapılandırıldı ve bu rakamın 8 milyar 200 milyonluk kısmı ise tahsil edildi.