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Yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişiyi tekme tokat dövdüler

Bursa'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, bazı vatandaşlar ise ağlayan kadını sakinleştirmeye çalıştılar.

Yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişiyi tekme tokat dövdüler
Kamusaati
Kamusaati
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:24

BURSA'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü. O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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ayşen - 6 saat önce
ooh iyi yapmışlar gücü kadına mı yetmiş iyi olmuş ohhhhhhhhh ohhhhhhh
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