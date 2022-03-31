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Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum

Bakan Vedat Bilgin, bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandığını vurgulayarak gündemdeki tartışmaları anlamsız bulduğunu söyledi.

Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum
Ömer
Ömer
31 Mart 2022 Perşembe 15:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum.

Enflasyon-ücret artışı, enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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