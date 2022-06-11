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Vatandaşların tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın 'çakal' ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü.

Vatandaşların tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü
Kamusaati
Kamusaati
11 Haziran 2022 Cumartesi 14:17

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "AK Parti'den ayrılmayacaktınız" çıkışına Davutoğlu, "Ben ayrılmadım ihraç edildim" diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın vatandaşa hitaben 'çakal' ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü.

Cami etrafında toplanan vatandaşların "Sana hakkımızı helal etmiyoruz" diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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