Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı

Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbata verileceğinin duyurulması sonrası, kentteki protesto gösterileri, sevinç gösterilerine dönüştü.

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti. Karara tepki gösteren DEM Partililer, Van ve Güneydoğu'daki birçok ilde protesto gösterisi düzenlemişti.

MAZBATA ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLECEK

YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.



PROTESTO GÖSTERİLERİ SEVİNÇ KUTLAMALARINA DÖNÜŞTÜ

YSK'nın kararı sonrası mazbatanın Abdullah Zeydan'a iade edileceğinin öğrenilmesi üzerine kentteki protesto gösterileri, yerini sevinç kutlamalarına bıraktı. DEM Partililer meydanlara inerek YSK'nın kararını kutladı.

VAN VE BİRÇOK İLDE GÖSTERİLER YAPILMIŞTI

Mazbatanın AK Partili adaya verileceği açıklanınca DEM Partililer protesto gösterileri düzenlemişti. Van, Batman, Siirt ve Hakkari'de düzenlenen gösteriler nedeniyle sokaklar savaş alanına dönmüş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

bdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti.

AN'DA DEM PARTİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazanmıştı. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kalmıştı.