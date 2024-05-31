Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde

Üvey kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan adamla ilgili ortaya çıkan gerçekler ağızları açık bıraktı. Adamın "Dördünüz de benim karım olacaksınız" diyerek üvey kızlarını yıllardır istismar ettiği ortaya çıktı. Öfkeden deliye dönen Müge Anlı "Sen utanmadan benim stüdyoma nasıl geldin ahlaksız. Görüntülerin elimde" diyerek ateş püskürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Selahattin Bey, evden kaçan üvey kızlarına aramak için yayına çıktı. 14 gün sonra bulunan genç kızlar ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi. Görüntüleri izleyen Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü.

"UTANMADAN STÜDYOMA NASIL GELDİN AHLAKSIZ"

Canlı yayında görüntülü olarak Selahattin Bey'e bağlanan Müge Anlı "Gözünüz aydın kızlar bulundu. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptıkların videosu elimde. Ahlaksız... Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde. Sen nasıl bir anlaşma istiyorsun?" dedi.

ÜVEY BABA: BEN BİR ŞEY YAPMADIM, BENİ UYUTUP ONLAR YAPTI

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan adam, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyerek "Ben böyle bir şey yapmadım. O videolar bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" ifadelerini kullandı. Adamın sözleri karşısında küplere binen Müge Anlı "Hadi oradan. Ben 34 yıllık televizyoncuyum, sen televizyonun düğmesini açamazken ben program yapıyordum. Ben neyin montaj neyin kurgu olduğunu anlayabilirim. Sen bu görüntüler çekilirken uyumuyordun" diyerek öfke kustu.