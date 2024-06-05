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Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler

Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler

Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler
Admin
Admin
05 Haziran 2024 Çarşamba 09:57

Şanlıurfa'da özel bir kursta eğitim alan LGS öğrencisi kız çocuğuna onur kırıcı bir harekette bulunuldu. Kurs yetkilileri, deneme sınavındaki soruların tamamına yanlış cevap veren kız çocuğunu çeyrek altın takarak ödüllendirdi. Kurs yetkililerin eğitimle uzaktan yakından ilgisi olmayan skandal hareketi kamerayla da kayda alındı. Onur kırıcı video kısa sürede tepkilerin odağı haline geldi.Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde özel bir kursa kayıtlı olan LGS öğrencisine, deneme sınavında soruların tamamını yanlış cevapladığı için çeyrek altın verildi. Kurs yetkilisinin onur kırıcı harekete sosyal medyada tepki çekti.

Halfeti'de bir LGS öğrencisi, kayıtlı olduğu kursta yapılan deneme sınavında bütün sorulara yanlış cevap verdi. Öğrencinin gittiği kursun yetkilileri ise skandal bir harekete imza attı.

KIZ ÇOCUĞUNA HEDİYE OLARAK ÇEYREK ALTIN TAKTILAR

90 sorunun yer aldığı deneme sınavında hiçbir soruyu doğru cevaplayamayan çocuğa, kurs yetkilileri tarafından ödül verildi. Kız çocuğuna çeyrek altın takan kurs yetkilileri bir de marifetmiş gibi onur kırıcı skandallarını kayda aldı.

ONUR KIRICI VİDEO TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video birçok kullanıcının tepkisini çekti. Eğitimin ciddiyeti ile uzaktan yakından ilgisi olmayan görüntülere ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapıldı.

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