Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu

Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planları iptal edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin inşaatını durdu. Yargıya taşınan olay sonrası iddiaya göre; davanın hakimi değişti ve inşaat devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) imar planlarını amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle iptal ettiği ve arazisi plansız kalan Medipol Hastanesi'nin inşaatı, yapılan kontrol ve incelemenin ardından Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu. Bilirkişi raporunda arsanın 1994'te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi'ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı ve otoparka dönüştürüldüğü vurgulandı.

BB, İMAR PLANLARININ İPTALİNE KARAR VERDİ

Yerel seçimlerde CHP'nin adayı Sinem Dedetaş'ın kazandığı Üsküdar Belediyesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlanmıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden "yükseköğretim tesisi alanına" dönüştürmüştü.

İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığını belirtildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başvurusuyla, 31 Ocak 2024'te imar planlarının iptaline karar verdi.

KANUNSUZ İNŞAATI ÜSKÜDAR BELEDİYESİ DURDURDU

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, planları iptal edilen arazide devam eden inşaat ise kısa süre önce Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu. Emre Özipek isimli yurttaş, plansız kalan alanda devam eden inşaatın kanunsuz olduğunu belirterek Üsküdar Belediyesi'ne başvurdu. Üsküdar Belediyesi ise yapılan kontrol ve incelemenin ardından inşaatın durdurulduğunu bildirdi.