Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya! Görevlilerden öğrenciye suçüstü

Isparta'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi M.E.E., ChatGPT isimli yapay zeka programına soruları çözdürmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Kopya düzeneği, düğme kameralar ve dijital materyallere el konulurken M.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye genelinde düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversiteye gidebilmek için terk döktüğü YKS'de kopya çeken bir öğrenci yakayı ele verdi. Hareketlerinden şüphelenen öğrenciyi yakın takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çekerken suçüstü yakaladı.

DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENİNCE HAREKETE GEÇTİLER

8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi sınav salonunda soruları çözmeye başladı. Ancak öğrencinin davranışlarından şüphelenen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

YAPAY ZEKA İLE KOPYAYA SUÇÜSTÜ

Öğrenciye hiçbir şey hissettirmeyen ekipler, şüpheliyi kopya çektiği sırada suçüstü yakaladı. Öğrencinin üzerinden çıkan düzenek ise ağızları açık bıraktı. İncelenen düzenekte, kopyacı öğrencinin arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi.

ADRESLERİNDEN KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda şüpheliye yardım eden A.B de yakalandı. Şahısların ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve dijital materyalleri ele geçirildi.

KOPYACI ÖĞRENCİ CEZAEVİNDE GÖNDERİLDİ

M.E.E. ve A.B. isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanıldı. A.B. isimli şüpheli şubeden serbest bırakıldı ve M.E.E. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.