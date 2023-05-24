Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

Türkiye, 14 Mayıs'taki büyük seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Siyasi arena en hararetli günlerini geçirirken, ikinci tur çalışmaları da süratle devam ediyor.

Bu kapsamda 5,17 oy oranına sahip olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Bu kez gözler Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a çevrildi.

Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından "benim kararımı bekleyin" duyurusunda bulunan Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kulislerde Ümit Özdağ'ın 6'lı masanın diğer üyeleri tarafından pek de hoş karşılanmadığı konuşulurken, Özdağ İçişleri Bakanlığı'na soyundu.

Son attığı tweet'inde kendisine "İçişleri Bakanı" unvanını veren Özdağ'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir talepte bulunduğu biliniyor.

İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Öte yandan Ümit Özdağ'dan beklenen açıklama an itibarıyla geldi.

Görüşmeler sonrasında kamera karşısına geçen Ümit Özdağ, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları;