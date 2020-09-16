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Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te Ülkü Ocakları eski yöneticisi Yücel Kurum sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurum, saldırı sonucu bacağından yaralanırken cadde ortasındaki çatışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada
16 Eylül 2020 Çarşamba 00:14

Fatih'te dün yaşanan silahlı saldırıya hedef olan kişinin Ülkü Ocakları eski yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda vurularak yere düşen Kurum, silahını çekerek saldırgana ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçışıyor.

Fevzipaşa Caddesi'nde dün 17.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralanmış, çevreden geçen bir kadın da seken kurşunların hedefi olmuştu. Saldırıda yaralanan kişinin Ülkü Ocakları eski yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Fatih'in en işlek caddesinde güpegündüz yaşanan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan Kurum, vurularak yere düşüyor. Belinden silahını çıkaran Kurum, saldırgana ateş açmaya başlıyor. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da panikle sağa sola kaçışıyor.

Olay sonrası saldırganın eşkalini tespit eden polisin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada


Kaynak: Kamu Saati Özel
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