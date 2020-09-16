Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te Ülkü Ocakları eski yöneticisi Yücel Kurum sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurum, saldırı sonucu bacağından yaralanırken cadde ortasındaki çatışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih'te dün yaşanan silahlı saldırıya hedef olan kişinin Ülkü Ocakları eski yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda vurularak yere düşen Kurum, silahını çekerek saldırgana ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçışıyor.